Seda Sayan “Kızım” Diyordu, Kısmetse Olur Bombası Patladı! Solmaz Çiros’a Teklif Edilen Ücret Beyninizi Yakacak! “Kadırgalı Evlatlıktan Reddeder!”
Seda Sayan’ın manevi kızı olan ve hatta öz kızı kadar sevdiği Solmaz Çiros’un Kısmetse Olur bombası fena patlak verdi. Sayan’ın “Kızım” diye hitap ettiği Solmaz Çiros’a gelen teklifin altında yatan parayı duyunca beyniniz yanacak! “Kadırgalı evlatlıktan reddeder” yorumlarına neden olan bu Kısmetse Olur bombasını sizler için derledik! İşte merak edilenler…
Bir döneme damgasını vuran yapımlardan sadece bir tanesi olan Seda Sayan’la Evleneceksen Gel isimli programda boy gösteren Solmaz Çiros, yaşadığı aşk hayatıyla ve danslarıyla gündeme geliyordu. Seda Sayan’ın “Kızım bu benim! Kızım” dediği Solmaz Çiros’un şimdilerde şarkıcılık ve sosyal medya fenomenliği yaptığı biliniyordu. Değişimiyle herkesi şok eden Seda Sayan’ın kızı Solmaz Çiros’un Kısmetse Olur bombası patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.