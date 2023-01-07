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07 Oca 2023 - 13:15

Seda Sayan “Kızım” Diyordu, Kısmetse Olur Bombası Patladı! Solmaz Çiros’a Teklif Edilen Ücret Beyninizi Yakacak! “Kadırgalı Evlatlıktan Reddeder!”

Seda Sayan’ın manevi kızı olan ve hatta öz kızı kadar sevdiği Solmaz Çiros’un Kısmetse Olur bombası fena patlak verdi. Sayan’ın “Kızım” diye hitap ettiği Solmaz Çiros’a gelen teklifin altında yatan parayı duyunca beyniniz yanacak! “Kadırgalı evlatlıktan reddeder” yorumlarına neden olan bu Kısmetse Olur bombasını sizler için derledik! İşte merak edilenler…