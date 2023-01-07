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07 Oca 2023 - 13:33

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Süper Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Ramazan Seni Kapının Önüne Koyar!” Cesur Paylaşımlara Doymak Bilmiyor…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın süper minisiyle yaptığı bacak şov, görenlerin kalbini yerinden çıkardı. Dizideki Asuman karakterine gönderme alan Hazal Çağlar’a “Ramazan seni bu halde görmesin, kapının önüne koyar” yorumlarında bulundular! Cesur paylaşımlarıyla şok eden Hazal Çağlar; asıl bombayı bu karesiyle patlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…