Gönül Dağı’nın Asuman’ı Süper Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Ramazan Seni Kapının Önüne Koyar!” Cesur Paylaşımlara Doymak Bilmiyor…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın süper minisiyle yaptığı bacak şov, görenlerin kalbini yerinden çıkardı. Dizideki Asuman karakterine gönderme alan Hazal Çağlar’a “Ramazan seni bu halde görmesin, kapının önüne koyar” yorumlarında bulundular! Cesur paylaşımlarıyla şok eden Hazal Çağlar; asıl bombayı bu karesiyle patlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Anadolu’nun sıcacık hikayesini seyircilere taşıyan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Dizide Asuman karakterine hayat veren ve güzelliğiyle ön plana çıkan Hazal Çağlar’ın minili kareleri başları döndürmeye yetti. Peki, Hazal Çağlar nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.