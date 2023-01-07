Carrefoursa 5 Litrelik Ayçiçek Yağı İndirimiyle Piyasayı Salladı! 170 Liradan 135 TL’ye İndirdi! Kıyma, Tavuk, Şeker, Pirinç Fiyatları Düştü...

Küresel çapta ekonomik açıdan oldukça ağır geçen 2022 yılı, özellikle market reyonlarına yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Bu durum tüketicilerin gıda ürünlerinden diğer temel ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı ürüne kısıtlı sayıda ulaşabilmelerine sebep olurken zincir marketlerin arasında yaşanan rekabetin de kızışmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un etiket fiyatlarının düzenlenmesine yönelik yapmış olduğu açıklamanın ardından harekete geçen birçok zincir market, ocak ayında indirime girdiğini duyurdu. Bu kapsamda tüketicilere birbirinden farklı ürün grupları altında avantajlı teklifler sunan marketlerden birisi de CarrefourSA Market oldu. Ürün gruplarına özel olarak çeşitli indirimler tanımlayan zincir market, 11 Ocak tarihine kadar devam edecek olan kampanyasına ilişkin detayları paylaştı.