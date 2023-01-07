- 07 Oca 2023 - 23:30 G: 07 Oca 2023 - 23:31

Carrefoursa 5 Litrelik Ayçiçek Yağı İndirimiyle Piyasayı Salladı! 170 Liradan 135 TL’ye İndirdi! Kıyma, Tavuk, Şeker, Pirinç Fiyatları Düştü...

Müşteri potansiyelini kaybetmek istemeyen bilindik zincir marketler kendi bünyelerinde çeşitli indirim kampanyaları düzenlerlerken 2023 yılında bu yarış iyice kızıştı. Bu kapsamda tüketicilere birbirinden farklı ürün grupları altında avantajlı teklifler sunan marketlerden birisi de CarrefourSA Market oldu. Carrefoursa Market! 5 Litrelik Ayçiçek Yağını 170 Liradan 135 TL’ye İndirdi! Kıyma, Tavuk, Şeker, Pirinç… İşte Detaylar...

Küresel çapta ekonomik açıdan oldukça ağır geçen 2022 yılı, özellikle market reyonlarına yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Bu durum tüketicilerin gıda ürünlerinden diğer temel ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı ürüne kısıtlı sayıda ulaşabilmelerine sebep olurken zincir marketlerin arasında yaşanan rekabetin de kızışmasına sebep oldu. 

Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un etiket fiyatlarının düzenlenmesine yönelik yapmış olduğu açıklamanın ardından harekete geçen birçok zincir market, ocak ayında indirime girdiğini duyurdu. Bu kapsamda tüketicilere birbirinden farklı ürün grupları altında avantajlı teklifler sunan marketlerden birisi de CarrefourSA Market oldu. Ürün gruplarına özel olarak çeşitli indirimler tanımlayan zincir market, 11 Ocak tarihine kadar devam edecek olan kampanyasına ilişkin detayları paylaştı.

07 Oca 2023 - 23:30 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Bizim Market Daha Önce Böylesini Yapmamıştı! Çay 43 TL, Pirinç 38 TL, Sucuk 29 TL! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor! mask
Bizim Market Daha Önce Böylesini Yapmamıştı! Çay 43 TL, Pirinç 38 TL, Sucuk 29 TL! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor!
Migros Market Yine Dev İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Salça, Deterjan… Görenler Yalın Ayak Koşuyor! mask
Migros Market Yine Dev İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Salça, Deterjan… Görenler Yalın Ayak Koşuyor!
Metro Market Çıldırdı! Mega İndirimin Detaylarını Duyanların Nutku Tutuldu; Kırmızı Etten Sıvı Sabuna… Yok Yok! mask
Metro Market Çıldırdı! Mega İndirimin Detaylarını Duyanların Nutku Tutuldu; Kırmızı Etten Sıvı Sabuna… Yok Yok!
A101 Market, Resti Tüm Marketlere İndirdi! Bundan Sonra Rakip Makip Dinlemiyor… 5 Ocak Aktüel Ürünler Paranızı Cebinizde Bırakacak! mask
A101 Market, Resti Tüm Marketlere İndirdi! Bundan Sonra Rakip Makip Dinlemiyor… 5 Ocak Aktüel Ürünler Paranızı Cebinizde Bırakacak!
Şok Market İndirimi 12’den Vurdu! Kapının Önündeki Kuyruk Sokaklara Taştı; Onlarca Ürün Resmen Yarı Fiyatına! mask
Şok Market İndirimi 12’den Vurdu! Kapının Önündeki Kuyruk Sokaklara Taştı; Onlarca Ürün Resmen Yarı Fiyatına!
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango’da %70 İndirim! Stoklar Bir Doluyor, Bir Boşalıyor! Kapış Kapış Alınıyor; Çabuk Yetişin… mask
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango’da %70 İndirim! Stoklar Bir Doluyor, Bir Boşalıyor! Kapış Kapış Alınıyor; Çabuk Yetişin…
Tarım Kredi Market’te 5 Litrelik Ayçiçek Yağı 135 TL’ye Düştü! Yumurta 58 TL, Kaşar 77 TL, Peynir 29 TL… Koşun Yetişin! mask
Tarım Kredi Market’te 5 Litrelik Ayçiçek Yağı 135 TL’ye Düştü! Yumurta 58 TL, Kaşar 77 TL, Peynir 29 TL… Koşun Yetişin!
A101 Tuvalet Kâğıtlarına %20 İndirimi Bugün Başlayor! Süt ve Çocuk Bezi Fiyatlarını Görenler 3-4 Adet Alıyorlar! İşte 5 Ocak A101 Aktüel Ürün Fiyatları… mask
A101 Tuvalet Kâğıtlarına %20 İndirimi Bugün Başlayor! Süt ve Çocuk Bezi Fiyatlarını Görenler 3-4 Adet Alıyorlar! İşte 5 Ocak A101 Aktüel Ürün Fiyatları…
PTT AVM’den Çığlık Attıran İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Çay Fiyatları Düştü! Bu Fırsatı Bir Kez Kaçıran Ayvayı Yer! Neredeyse Her Şey Yarı Yarıya… mask
PTT AVM’den Çığlık Attıran İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Çay Fiyatları Düştü! Bu Fırsatı Bir Kez Kaçıran Ayvayı Yer! Neredeyse Her Şey Yarı Yarıya…
Teknosa’dan Yıkım Yaratan İndirim! Kulaklık, Telefon, Mouse, Notebook… Yok Yok! Yetişenler En Dip Fiyattan Alıyor! Bugün Son Gün… mask
Teknosa’dan Yıkım Yaratan İndirim! Kulaklık, Telefon, Mouse, Notebook… Yok Yok! Yetişenler En Dip Fiyattan Alıyor! Bugün Son Gün…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Carrefoursa 5 Litrelik Ayçiçek Yağı İndiriyle Piyasayı Salladı! 170 Liradan 135 TL’ye İndirdi! Kıyma, Tavuk, Şeker, Pirinç Fiyatları Düştü... mask
Carrefoursa 5 Litrelik Ayçiçek Yağı İndiriyle Piyasayı Salladı! 170 Liradan 135 TL’ye İndirdi! Kıyma, Tavuk, Şeker, Pirinç Fiyatları Düştü...
Akaryakıt Fiyatları Çakıldı! 78 dolara Geriledi! 8 Ocak Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Merak Uyandırdı! Bundan Sonra Her Yere... mask
Akaryakıt Fiyatları Çakıldı! 78 dolara Geriledi! 8 Ocak Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Merak Uyandırdı! Bundan Sonra Her Yere...
Cahil İnsanların Özellikleri Belli Oldu! Bu 5 Şey Varsa Sohbeti Kesin; Ömrünüz Tükenir, Kalbiniz Kırılır, Yorgun Düşersiniz… mask
Cahil İnsanların Özellikleri Belli Oldu! Bu 5 Şey Varsa Sohbeti Kesin; Ömrünüz Tükenir, Kalbiniz Kırılır, Yorgun Düşersiniz…
Kısmetse Olur Yarışmasındaki “Ucuz Hediye” Olay Yarattı! Millet Sevgilisine Pırlanta Aldı Ama Onun Umurunda Bile Değil! “Beleşçi!” mask
Kısmetse Olur Yarışmasındaki “Ucuz Hediye” Olay Yarattı! Millet Sevgilisine Pırlanta Aldı Ama Onun Umurunda Bile Değil! “Beleşçi!”
Hadise Kendisine 2023 Hediyesini Aldı! Paraya Kıydı; “En İyisiyim” Deyince… Twitter Yıkılıyor, Instagram’da 9 Şiddetinde Deprem Yarattı! mask
Hadise Kendisine 2023 Hediyesini Aldı! Paraya Kıydı; “En İyisiyim” Deyince… Twitter Yıkılıyor, Instagram’da 9 Şiddetinde Deprem Yarattı!
Bu Poğaçadan Daha Yumuşağı Yok! İsterseniz 10 Gün Yiyin, Asla Bayatlamıyor! Damağınızda Patlama Yapacak; Lezzet Şöleni Yaratacak… mask
Bu Poğaçadan Daha Yumuşağı Yok! İsterseniz 10 Gün Yiyin, Asla Bayatlamıyor! Damağınızda Patlama Yapacak; Lezzet Şöleni Yaratacak…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL