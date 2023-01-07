Carrefoursa 5 Litrelik Ayçiçek Yağı İndirimiyle Piyasayı Salladı! 170 Liradan 135 TL’ye İndirdi! Kıyma, Tavuk, Şeker, Pirinç Fiyatları Düştü...
Müşteri potansiyelini kaybetmek istemeyen bilindik zincir marketler kendi bünyelerinde çeşitli indirim kampanyaları düzenlerlerken 2023 yılında bu yarış iyice kızıştı. Bu kapsamda tüketicilere birbirinden farklı ürün grupları altında avantajlı teklifler sunan marketlerden birisi de CarrefourSA Market oldu. Carrefoursa Market! 5 Litrelik Ayçiçek Yağını 170 Liradan 135 TL’ye İndirdi! Kıyma, Tavuk, Şeker, Pirinç… İşte Detaylar...
Küresel çapta ekonomik açıdan oldukça ağır geçen 2022 yılı, özellikle market reyonlarına yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Bu durum tüketicilerin gıda ürünlerinden diğer temel ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı ürüne kısıtlı sayıda ulaşabilmelerine sebep olurken zincir marketlerin arasında yaşanan rekabetin de kızışmasına sebep oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un etiket fiyatlarının düzenlenmesine yönelik yapmış olduğu açıklamanın ardından harekete geçen birçok zincir market, ocak ayında indirime girdiğini duyurdu. Bu kapsamda tüketicilere birbirinden farklı ürün grupları altında avantajlı teklifler sunan marketlerden birisi de CarrefourSA Market oldu. Ürün gruplarına özel olarak çeşitli indirimler tanımlayan zincir market, 11 Ocak tarihine kadar devam edecek olan kampanyasına ilişkin detayları paylaştı.
07 Oca 2023 - 23:30 - Aktüel Ürünler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.