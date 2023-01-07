Akaryakıt Fiyatları Çakıldı! 78 dolara Geriledi! 8 Ocak Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Merak Uyandırdı! Bundan Sonra Her Yere...

Altın fiyatlarına ve dolar kuruna bağlı olarak hesaplanan akaryakıt fiyatları, son dönemlerde araç sahibi tüketicilerin ceplerini yakmaya devam ediyor. Bir süredir gergin ilişkilere sahip olan Rusya ve Ukrayna ülkelerinin arasında 24 Şubat tarihi itibari ile resmen bir savaşın başlamış olması, akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. Savaşın ilk haftalarında seneler sonra 100 dolarlık kritik seviyeyi aşan be 130 dolar sınırına kadar dayanan brent petrolün varil fiyatı, ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan benzin ve motorin fiyatlarının da arka arkaya zamlar almasına sebep oldu.

2022 yılı boyunca yüksek oranlı zamlara maruz bırakılan akaryakıt ürünleri, son olarak aralık ayı içerisinde tam 9 kere güncellendi. Motorin ve benzin gruplarına gelen zamların ardından bütçeleri iyice sarsılan araç sahipleri, gözlerini yeni döneme dikti. Son olarak 31 Aralık tarihinde duyurulmuş olan benzin zammının ardından ocak ayı içerisinde akaryakıt ürünlerinde bir güncellemenin beklenip beklenmediği merak konusu oldu.

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