- 07 Oca 2023 - 23:44

Balık Sevenlere Kahreden Haber Geldi! Uzmanlar Açıkladı: Hamsinin Hem Yağ, Hem de Et Oranı Düştü! “Böyle Giderse Hapı Yutacağız!”

Balık sevenlerine kahreden bir haber geldi. Pahalılıklarından yakınırken gelen bu kare haber bizzat uzmanlar tarafından yapıldı. Balık sevenler kişilerse “Böyle giderse ayvayı yiyeceğiz” ifadelerinde bulundu. Milyonları şok eden bu açıklamaların ardından balık tezgahlarına gözler döndü. Peki, neler oluyor?

Çinekop, lüfer, hamsi, palamut, uskumru, alabalık ve daha birçok balık çeşidini Türkiye olarak çok yiyoruz! Besin değerleri oldukça yüksek olan balığın geçtiğimiz günlerde indirim yaşadığı da açıklanmıştı. Öyle ki, hamsinin kilosunu 30 liraya kadar düşmüştü. Vatandaşlar ise hamsinin yağlanmasını ve etlenmesini beklediğini ifade etmişti ama hamsinin bu durumu yaşayamayacağı ortaya çıktı. Kriz içerisinde olan hamsi, sevenlerini derinden üzdü. Konu hakkında uzmanlardan ilk açıklama geldi!

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07 Oca 2023 - 23:44 Ankara- Yaşam

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