- 07 Oca 2023 - 23:46

Gelin Evi Sunucusu Aslı Hünel’in Avizesinin Fiyatı Olay Oldu! Eviyle Ortalığı Yaktı Kavurdu! Merve Boluğur’a Sıra Sıra Altın Dizmişti;

Hafta içi her gün Show TV ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkan Hünel, geçtiğimiz günlerde programın 1000’inci haftası şerefine yarışmacıları kendi evinde ağırladı. Hünel’in evini gören gelinler kadar izleyiciler de şaşkınlık yaşadı. Aslıhan Hünel’in evinin dekorasyonu için yaptığı harcamalar, sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı. Gelin Evi Sunucusu Aslı Hünel’in Avizesi Bile Olay! Merve Boluğur’a Sıra Sıra Altın Dizmişti; Eviyle Ortalığı Yaktı Kavurdu!

Ünlü ses sanatçısı Aslı Hünel, son dönemlerde hem sunduğu gündüz kuşağı programı hem de yakın dostlarına yaptığı jestler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur’a düğününde sıra sıra altınlar takan Aslı Hünel, 50 günde boşanan sonrasında da yine eski kocası ile birlikte görüntülenen Boluğur için “Bir daha nikah şahidi” olmam açıklamasında bulunarak herkesi şaşırtmıştı.

Bir süredir Show TV ekranlarında yayınlanan “Aslı Hünel ile Gelin Evi” isimli gündüz kuşağı programının sunuculuğunu yapan ve bu sayede de adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Hünel, programda gelinler ile girdiği diyaloglar, giyim tarzı ve mütevazi tavırları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hafta içi her gün Show TV ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkan Hünel, geçtiğimiz günlerde programın 1000’inci haftası şerefine yarışmacıları kendi evinde ağırladı. Hünel’in evini gören gelinler kadar izleyiciler de şaşkınlık yaşadı. Aslıhan Hünel’in evinin dekorasyonu için yaptığı harcamalar, sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı.

07 Oca 2023 - 23:46 - Magazin

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Gelin Evi Sunucusu Aslı Hünel’in Avizesinin Fiyatı Olay Oldu! Eviyle Ortalığı Yaktı Kavurdu! Merve Boluğur’a Sıra Sıra Altın Dizmişti; mask
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