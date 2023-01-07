Sözleşmeliye Kadro Meclis’ten Geçti mi? Sözleşmeliye Kadro Ne Zaman Çıkacak? Sözleşmeli Personel Kadrosundan kimler Yararlanacak!
500 sözleşmeli personelin kadrolu kadroya dönüştürülmesine ilişkin 12 maddelik tasarının Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. Sözleşmeli Kadroya geçiş sürecinin sağlık çalışanları, öğretmenler, üniversite asistanları ve diğer çalışanlara açık olacağı ve memur adayı olarak 3 yıllık iş deneyiminin yanı sıra 1 yıllık deneme süresi gerektireceği şartları bulunmaktadır.
AK Parti'nin sözleşmeli memurların devlet memurluğuna alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başladığı görülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli çalışanların devlet memurluğuna alınmasına ilişkin 12 maddelik düzenlemeyi AK Parti grubuna gönderdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın başkanlık edeceği ve bakanlık yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşecek yasa tasarısının hazırlıklarına başlandı. Taslak metnin bugün yasa tasarısına dönüştürülmesi ve bu hafta Meclis Başkanı'na sunulması bekleniyor. Tasarıya ek düzenlemelerin de ekleneceği ve "torba yasa tasarısı" olarak Meclis Başkanı'na sunulacağı da kaydedildi.
Peki Sözleşmeliye Kadro Meclis’ten Geçti mi? Sözleşmeliye Kadro Ne Zaman Çıkacak? Sözleşmeli Personel Kadrosundan kimler Yararlanacak! İşte O Detaylar...
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07 Oca 2023 - 23:40 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.