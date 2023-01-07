- 07 Oca 2023 - 23:40

Sözleşmeliye Kadro Meclis’ten Geçti mi? Sözleşmeliye Kadro Ne Zaman Çıkacak? Sözleşmeli Personel Kadrosundan kimler Yararlanacak!

500 sözleşmeli personelin kadrolu kadroya dönüştürülmesine ilişkin 12 maddelik tasarının Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. Sözleşmeli Kadroya geçiş sürecinin sağlık çalışanları, öğretmenler, üniversite asistanları ve diğer çalışanlara açık olacağı ve memur adayı olarak 3 yıllık iş deneyiminin yanı sıra 1 yıllık deneme süresi gerektireceği şartları bulunmaktadır.

AK Parti'nin sözleşmeli memurların devlet memurluğuna alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başladığı görülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli çalışanların devlet memurluğuna alınmasına ilişkin 12 maddelik düzenlemeyi AK Parti grubuna gönderdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın başkanlık edeceği ve bakanlık yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşecek yasa tasarısının hazırlıklarına başlandı. Taslak metnin bugün yasa tasarısına dönüştürülmesi ve bu hafta Meclis Başkanı'na sunulması bekleniyor. Tasarıya ek düzenlemelerin de ekleneceği ve "torba yasa tasarısı" olarak Meclis Başkanı'na sunulacağı da kaydedildi.

Peki Sözleşmeliye Kadro Meclis’ten Geçti mi? Sözleşmeliye Kadro Ne Zaman Çıkacak? Sözleşmeli Personel Kadrosundan kimler Yararlanacak! İşte O Detaylar...

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07 Oca 2023 - 23:40 - Yaşam

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