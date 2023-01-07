Sözleşmeliye Kadro Meclis’ten Geçti mi? Sözleşmeliye Kadro Ne Zaman Çıkacak? Sözleşmeli Personel Kadrosundan kimler Yararlanacak!

AK Parti'nin sözleşmeli memurların devlet memurluğuna alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başladığı görülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli çalışanların devlet memurluğuna alınmasına ilişkin 12 maddelik düzenlemeyi AK Parti grubuna gönderdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın başkanlık edeceği ve bakanlık yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşecek yasa tasarısının hazırlıklarına başlandı. Taslak metnin bugün yasa tasarısına dönüştürülmesi ve bu hafta Meclis Başkanı'na sunulması bekleniyor. Tasarıya ek düzenlemelerin de ekleneceği ve "torba yasa tasarısı" olarak Meclis Başkanı'na sunulacağı da kaydedildi.

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