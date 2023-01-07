Selin Şekerci Dekoltede Sınır Tanımıyor! “Eski Sevgililerin Kul Köpek Olsa Yeridir!” Transparan Kıyafetiyle Nefes Kesti…
Uzun süredir ana akım medyada iş yapmayan ve bu sebep ile de zaman zaman hayranlarının sitemleri ile karşılaşan güzel oyuncu Selin Şekerci, son olarak O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programında usta oyuncu Selçuk Yöntem ile seslendirdiği şarkı ile gündeme geldi. Selin Şekerci Dekoltede Sınır Tanımıyor! “Eski Sevgililerin Kul Köpek Olsa Yeridir!” Transparan Kıyafetiyle Nefes Kesti…
Seneler önce Hümeyra, Rojda Demirer ve Özge Özpirinçci gibi ünlü isimler ile başrolünü paylaşmış olduğu Melekler Korusun isimli dizi ile büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Selin Şekerci, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Dışarıdan bakıldığı zaman dahi ne kadar eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğunu gözler önüne seren Şekerci, yalnızca oyunculuk performansları ile değil, iri gözleri ile tamamlanan güzelliği, dostlukları ve özel hayatı ile de kendisinden söz ettiriyor.
Uzun süredir ana akım medyada iş yapmayan ve bu sebep ile de zaman zaman hayranlarının sitemleri ile karşılaşan güzel oyuncu Selin Şekerci, son olarak O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programında usta oyuncu Selçuk Yöntem ile seslendirdiği şarkı ile gündeme geldi. Fiziksel güzelliği ve oyunculuk yeteneği ile olduğu kadar sesinin güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şekerci, yeni filminin galasına da damga vurdu. Selçuk Yöntem ile başrolünü paylaşmış olduğu Mecburi İstikamet isimli filmin galasına katılan Şekerci, iddialı kıyafeti, dekoltesi ve güzelliği ile resmen baş döndürdü.
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07 Oca 2023 - 16:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.