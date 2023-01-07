Afra Saraçoğlu’ndan Mert Yazıcıoğlu Çıkışı! Ayrılık Sonrasında Öyle Bir Şey Diyor Ki… “Barışacaklar” Deniyordu Ama Tokat Gibi Patladı…
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun ayrılık sonrası Mert Yazıcıoğlu hakkında söyledikleri ilk kez ortaya çıktı. Herkes “Yakında barışırlar” diyordu ama bu sözlerden sonra barışmanın hikaye olarak kalacağı gündeme geldi. Peki, Afra Saraçoğlu ayrılığı hakkında neler diyor?
İyi Oyun dizisinde tanışan ve 4 yıldır büyük bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun aşkları parmakla gösteriliyordu. Birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun kısa bir süre önce ayrılık kararı alması ağızları açık bırakmıştı. Evlenecekleri düşünülüyorken gelen bu ayrılık haberi şoktan şoka sokmuştu. Peki, Afra Saraçoğlu ayrılık sonrasında neler diyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.