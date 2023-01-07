Afra Saraçoğlu’ndan Mert Yazıcıoğlu Çıkışı! Ayrılık Sonrasında Öyle Bir Şey Diyor Ki… “Barışacaklar” Deniyordu Ama Tokat Gibi Patladı…

İyi Oyun dizisinde tanışan ve 4 yıldır büyük bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun aşkları parmakla gösteriliyordu. Birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun kısa bir süre önce ayrılık kararı alması ağızları açık bırakmıştı. Evlenecekleri düşünülüyorken gelen bu ayrılık haberi şoktan şoka sokmuştu. Peki, Afra Saraçoğlu ayrılık sonrasında neler diyor?

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