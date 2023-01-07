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07 Oca 2023 - 16:20

15 tatile kaç gün kaldı? 15 tatil (Sömestr) ne zaman 2023? 2023 Yarıyıl tatili hangi gün başlıyor?

Türkiye'de ilköğretim yarıyıl tatillerinin ne zaman olduğu ve ne kadar sürdüğü ile ilgili bilgi verebilirim. Bu tatiller genellikle yılın iki dönemine ayrılır ve her dönemde yaklaşık 2 hafta sürer. Peki 15 tatile kaç gün kaldı? 15 tatil (Sömestr) ne zaman 2023? 2023 Yarıyıl tatili hangi gün başlıyor? İşte detaylar...