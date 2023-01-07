Kısmetse Olur Evinde Kızlı – Erkekli Kavga! Yapım Ekibi Köşeye Oturdu; Kıs Kıs Gülüyor… Resmen Ağız Yüz Dağıttılar! Neler Oluyor?

12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasındaki her bir olay büyük bir yıkım yaratıyordu. Yarışma yeni aşklar ve yeni kavgalar durmaksızın devam ediyordu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Kısmetse Olur yarışmasından gelen karar, ağızların yarım metre açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

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