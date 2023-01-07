Kısmetse Olur Evinde Kızlı – Erkekli Kavga! Yapım Ekibi Köşeye Oturdu; Kıs Kıs Gülüyor… Resmen Ağız Yüz Dağıttılar! Neler Oluyor?
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’da kızlı – erkekli çok fena bir kavga çıktı! Yapım ekibinin köşeye oturup olayları kıs kıs gülerek izledikleri gündem oldu. Resmen birbirlerinin ağzını yüzünü dağıtan isimler, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilenler…
12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasındaki her bir olay büyük bir yıkım yaratıyordu. Yarışma yeni aşklar ve yeni kavgalar durmaksızın devam ediyordu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Kısmetse Olur yarışmasından gelen karar, ağızların yarım metre açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.