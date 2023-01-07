Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'ndan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Dizinin Başarısı Devam Ederse Paraya Para Demeyecek!
, Türk oyuncu ve sunucudur. Önemli rollere imza atmış ve özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirmiştir. Yalı Çapkını dizisi kadrosunda yer almıştır. Dizi televizyon dünyasında popüler bir dizi olup, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izlenme rekorları kırmaktadır.
Afra Saraçoğlu, İkinci Şans filminde Nurgül Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Bu film sırasında, Afra Saraçoğlu'nun annesi Özcan Deniz'e sosyal medya üzerinden mesaj atmış ve bu mesaj Afra Saraçoğlu'nun hayatını değiştirmiştir.
Star TV ekranlarda Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını kadrosunda başrol oynayan ünlü oyuncu, hayatı merak uyandırmaya devam ediyor.
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07 Oca 2023 - 16:35 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.