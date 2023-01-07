- 07 Oca 2023 - 16:35 G: 07 Oca 2023 - 16:52

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'ndan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Dizinin Başarısı Devam Ederse Paraya Para Demeyecek!

, Türk oyuncu ve sunucudur. Önemli rollere imza atmış ve özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirmiştir. Yalı Çapkını dizisi kadrosunda yer almıştır. Dizi televizyon dünyasında popüler bir dizi olup, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izlenme rekorları kırmaktadır.

Afra Saraçoğlu, İkinci Şans filminde Nurgül Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Bu film sırasında, Afra Saraçoğlu'nun annesi Özcan Deniz'e sosyal medya üzerinden mesaj atmış ve bu mesaj Afra Saraçoğlu'nun hayatını değiştirmiştir.

Star TV ekranlarda Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını kadrosunda başrol oynayan ünlü oyuncu, hayatı merak uyandırmaya devam ediyor.

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07 Oca 2023 - 16:35 - Gündem

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