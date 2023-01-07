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07 Oca 2023 - 16:35

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'ndan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Dizinin Başarısı Devam Ederse Paraya Para Demeyecek!

, Türk oyuncu ve sunucudur. Önemli rollere imza atmış ve özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirmiştir. Yalı Çapkını dizisi kadrosunda yer almıştır. Dizi televizyon dünyasında popüler bir dizi olup, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izlenme rekorları kırmaktadır.