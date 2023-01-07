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07 Oca 2023 - 16:53

Kızılcık Şerbeti Dizisinden Nilay Ayrılıyor! Pembe “Gelinim” Demeyecek; Yaka Paça Dışarıya Atacak! Seyirciler Göbek Atmaya Başladı Bile… “Kurtuluyoruz!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kızılcık Şerbeti dizisinden Nilay’ın ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Pembe “Gelinim” demeden kapının önüne koydu. Seyircilerin göbek atmaya başladığı bu ayrılık sonrasında birçok kişi ise “Kurtuluyoruz” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…