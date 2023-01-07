- 07 Oca 2023 - 16:53 G: 07 Oca 2023 - 17:12

Kızılcık Şerbeti Dizisinden Nilay Ayrılıyor! Pembe “Gelinim” Demeyecek; Yaka Paça Dışarıya Atacak! Seyirciler Göbek Atmaya Başladı Bile… “Kurtuluyoruz!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kızılcık Şerbeti dizisinden Nilay’ın ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Pembe “Gelinim” demeden kapının önüne koydu. Seyircilerin göbek atmaya başladığı bu ayrılık sonrasında birçok kişi ise “Kurtuluyoruz” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelen Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde büyük bomba patladı. Nilay’ın artık diziden çıkacağı gündeme gelince seyirciler “Sonunda kurtuluyoruz” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Oca 2023 - 16:53 Ankara- Yaşam

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