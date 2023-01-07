- 07 Oca 2023 - 17:25 G: 07 Oca 2023 - 17:44

Esra Erol’da Son 5 Yılın En Büyük Rezilliği! Karısı Para İsteyince Pavyonun Adresini Verdi; Esra Erol Canlı Yayında Çıldırdı...

ATV ekranlarının kuşkusuz en çok izlenen programlarından biri olmayı başarmış olan Esra Erol’da son 5 yılın ciddi manada en büyük rezilliği yaşandı. Programa katılan isim; eşinden para isteyince pavyon adresi verdiğini ifade edince; Esra Erol resmen canlı yayında çıldırdı. Peki, neler oluyor?

Hafta içi her gün aile içi sorunları, kayıp ve kaçırılmaları gündeme getiren Esra Erol’da programına katılan Mahire Hanım, 18 yıllık eşinden boşanmak istediğini ifade etti. Eşinin kendisini defalarca kez aldattığını, dövdüğünü ve psikolojik baskı yaptığını ifade etti. Söyledikleri sadece bunlar değildi, Mahire Hanım eşinin kendisine ahlaksız bir teklifte bile bulunduğu ifade etti. Seyircileri şok eden sözlere yer veren Mahire Hanım, “Pavyon” olayını anlatınca; Esra Erol çileden çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Oca 2023 - 17:25 Ankara- Yaşam

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