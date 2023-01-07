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07 Oca 2023 - 17:59

İŞKUR Milyonlarca Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! Son Gün 25 Ocak… Temizlik Görevlisi, Aşçı ve Bekçi Alımları Az Önce Başladı!

İŞKUR milyonlarca kişiye ekmek kapısı olacağını bir kez daha duyurdu. 5 Ocak tarihinde başlayan temizlik görevlisi, aşçı ve bekçi alımları, 25 Ocak itibariyle son bulacak. Bunu duyan milyonlarca kişi ise hemen detaylarını öğrenmek istedi. Az önce yeniden duyuru yapılan alımlar, özellikle iş arayan vatandaşlar tarafından büyük bir merak konusu oldu. Peki, neler oluyor?