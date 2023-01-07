- 07 Oca 2023 - 17:59 G: 07 Oca 2023 - 18:05

İŞKUR Milyonlarca Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! Son Gün 25 Ocak… Temizlik Görevlisi, Aşçı ve Bekçi Alımları Az Önce Başladı!

İŞKUR milyonlarca kişiye ekmek kapısı olacağını bir kez daha duyurdu. 5 Ocak tarihinde başlayan temizlik görevlisi, aşçı ve bekçi alımları, 25 Ocak itibariyle son bulacak. Bunu duyan milyonlarca kişi ise hemen detaylarını öğrenmek istedi. Az önce yeniden duyuru yapılan alımlar, özellikle iş arayan vatandaşlar tarafından büyük bir merak konusu oldu. Peki, neler oluyor?

2023’e girilmesiyle birlikte işçi alacak olan kurumlar; İŞKUR üzerinden başvuruları başlattı. Yayınlanan ilanlara bakıldığında ise temizlik görevlisi, aşçı ve bekçi alımlarının yapılacağı görüldü. 617 kişilik aşçı, 2.674 kişilik temizlik görevlisi ve 83 kişilik bekçi alacağını duyuran İŞKUR, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, özel başvuru şartları nedir ve nasıl başvuru yapılır?

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07 Oca 2023 - 17:59 Ankara- Yaşam

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