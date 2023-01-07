- 07 Oca 2023 - 18:06

2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi? Yeni emekli olan EYT'li bayram ikramiyesi var mı?

Emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam oranı ardından bayram ikramiyesinde de artış beklentisi oluştu. Ramazan ve Kurban bayramında 2 kez ödenen 1.100 TL ikramiye artacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi? İşte Detaylar...

202e yılında Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan tarihleri arasında ve Kurban Bayramı 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında olacak.

Bayram ikramiyeleri, bayram tatillerinde emeklilere bayramdan önce yatırılır. Bu ödemeyle, SSK ve Bağkur emeklilerinin bayram tatilline daha rahat ve mutlu bir şekilde girmeleri amaçlanmaktadır.

2022 Yılında Ramazan ve Kurban Bayramında emeklilere yılda iki kez 1.100 TL emekli ikramiyesi yapılmıştır.

Peki 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi? Yeni emekli olana bayram ikramiyesi var mı? İşte detaylar…

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07 Oca 2023 - 18:06 - Yaşam

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2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi? Yeni emekli olan EYT'li bayram ikramiyesi var mı? mask
2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi? Yeni emekli olan EYT'li bayram ikramiyesi var mı?
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