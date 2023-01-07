2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi? Yeni emekli olan EYT'li bayram ikramiyesi var mı?

202e yılında Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan tarihleri arasında ve Kurban Bayramı 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında olacak.

Bayram ikramiyeleri, bayram tatillerinde emeklilere bayramdan önce yatırılır. Bu ödemeyle, SSK ve Bağkur emeklilerinin bayram tatilline daha rahat ve mutlu bir şekilde girmeleri amaçlanmaktadır.

2022 Yılında Ramazan ve Kurban Bayramında emeklilere yılda iki kez 1.100 TL emekli ikramiyesi yapılmıştır.

Peki 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi? Yeni emekli olana bayram ikramiyesi var mı? İşte detaylar…

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