Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Oca 2023 - 18:25

Demet Özdemir’in Ayna Pozu Nefes Kesti! “Altına Bir Şey Giymeyi Unutmuşsun!” Dikkat: Bu Fizik Alev Alev Yakabilir!

Yakın zamanda ekranlara ‘Benim Adım Farah’ dizisiyle ekranlara gelecek olan Demet Özdemir’in ayna pozunu görenlerin kalbi yerinden fırladı gitti. “Altına bir şey giymeyi unutmuşsun” yorumlarını alan Demet Özdemir için bizlerde Haberler Ankara olarak; “Dikkat: Bu fizik sizi alev alev yakabilir!” diyebiliriz… İşte merak edilen tüm detaylar…