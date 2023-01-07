Demet Özdemir’in Ayna Pozu Nefes Kesti! “Altına Bir Şey Giymeyi Unutmuşsun!” Dikkat: Bu Fizik Alev Alev Yakabilir!
Yakın zamanda ekranlara ‘Benim Adım Farah’ dizisiyle ekranlara gelecek olan Demet Özdemir’in ayna pozunu görenlerin kalbi yerinden fırladı gitti. “Altına bir şey giymeyi unutmuşsun” yorumlarını alan Demet Özdemir için bizlerde Haberler Ankara olarak; “Dikkat: Bu fizik sizi alev alev yakabilir!” diyebiliriz… İşte merak edilen tüm detaylar…
Dünyayla Benim Aramda dizisinde hayat verdiği İlkin karakteriyle oyunculuğa bambaşka bir bakış açısı kazandıran Demet Özdemir, dizi izleyicisini adeta büyülemişti. Hem cesur hem de zor sahnelere yer veren Demet Özdemir’in kariyer basamaklarına 3’er 5’er çıktığı gözle görüyordu. Sosyal medyada yankı uyandırmayı başarmış olan Demet Özdemir’in sosyal medya kareleri yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.