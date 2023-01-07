- 07 Oca 2023 - 18:25 G: 07 Oca 2023 - 18:27

Demet Özdemir’in Ayna Pozu Nefes Kesti! “Altına Bir Şey Giymeyi Unutmuşsun!” Dikkat: Bu Fizik Alev Alev Yakabilir!

Yakın zamanda ekranlara ‘Benim Adım Farah’ dizisiyle ekranlara gelecek olan Demet Özdemir’in ayna pozunu görenlerin kalbi yerinden fırladı gitti. “Altına bir şey giymeyi unutmuşsun” yorumlarını alan Demet Özdemir için bizlerde Haberler Ankara olarak; “Dikkat: Bu fizik sizi alev alev yakabilir!” diyebiliriz… İşte merak edilen tüm detaylar…

Dünyayla Benim Aramda dizisinde hayat verdiği İlkin karakteriyle oyunculuğa bambaşka bir bakış açısı kazandıran Demet Özdemir, dizi izleyicisini adeta büyülemişti. Hem cesur hem de zor sahnelere yer veren Demet Özdemir’in kariyer basamaklarına 3’er 5’er çıktığı gözle görüyordu. Sosyal medyada yankı uyandırmayı başarmış olan Demet Özdemir’in sosyal medya kareleri yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Oca 2023 - 18:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Son 5 Yılın En Büyük Rezilliği! Karısı Para İsteyince Pavyonun Adresini Verdi; Esra Erol Canlı Yayında Çıldırdı... mask
Esra Erol’da Son 5 Yılın En Büyük Rezilliği! Karısı Para İsteyince Pavyonun Adresini Verdi; Esra Erol Canlı Yayında Çıldırdı...
Kızılcık Şerbeti Dizisinden Nilay Ayrılıyor! Pembe “Gelinim” Demeyecek; Yaka Paça Dışarıya Atacak! Seyirciler Göbek Atmaya Başladı Bile… “Kurtuluyoruz!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinden Nilay Ayrılıyor! Pembe “Gelinim” Demeyecek; Yaka Paça Dışarıya Atacak! Seyirciler Göbek Atmaya Başladı Bile… “Kurtuluyoruz!”
Kısmetse Olur Evinde Kızlı – Erkekli Kavga! Yapım Ekibi Köşeye Oturdu; Kıs Kıs Gülüyor… Resmen Ağız Yüz Dağıttılar! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Evinde Kızlı – Erkekli Kavga! Yapım Ekibi Köşeye Oturdu; Kıs Kıs Gülüyor… Resmen Ağız Yüz Dağıttılar! Neler Oluyor?
Afra Saraçoğlu’ndan Mert Yazıcıoğlu Çıkışı! Ayrılık Sonrasında Öyle Bir Şey Diyor Ki… “Barışacaklar” Deniyordu Ama Tokat Gibi Patladı… mask
Afra Saraçoğlu’ndan Mert Yazıcıoğlu Çıkışı! Ayrılık Sonrasında Öyle Bir Şey Diyor Ki… “Barışacaklar” Deniyordu Ama Tokat Gibi Patladı…
Selin Şekerci Dekoltede Sınır Tanımıyor! “Eski Sevgililerin Kul Köpek Olsa Yeridir!” Transparan Kıyafetiyle Nefes Kesti… mask
Selin Şekerci Dekoltede Sınır Tanımıyor! “Eski Sevgililerin Kul Köpek Olsa Yeridir!” Transparan Kıyafetiyle Nefes Kesti…
Gelin Evi Sunucusu Aslı Hünel’in Avizesi Bile Olay! Merve Boluğur’a Sıra Sıra Altın Dizmişti; Eviyle Ortalığı Yaktı Kavurdu! mask
Gelin Evi Sunucusu Aslı Hünel’in Avizesi Bile Olay! Merve Boluğur’a Sıra Sıra Altın Dizmişti; Eviyle Ortalığı Yaktı Kavurdu!
Survivor 2023 Buse Plan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Buse Plan Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? İşte Instagram Adresi… mask
Survivor 2023 Buse Plan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Buse Plan Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? İşte Instagram Adresi…
Yıldız Tilbe ve KÖFN Yaptı Yapacağını! O Ses Türkiye’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratmışlardı; Bombanın Pimini Çektiler! Bir Değil, İki Kez… mask
Yıldız Tilbe ve KÖFN Yaptı Yapacağını! O Ses Türkiye’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratmışlardı; Bombanın Pimini Çektiler! Bir Değil, İki Kez…
Birce Akalay Asıl Bombayı Patlattı! Kuş Uçuşu Bekleyenlere Mezarlık Dizisi Tokat Gibi Çarpacak! Öyle Bir Bilgi Verildi Ki… mask
Birce Akalay Asıl Bombayı Patlattı! Kuş Uçuşu Bekleyenlere Mezarlık Dizisi Tokat Gibi Çarpacak! Öyle Bir Bilgi Verildi Ki…
Yasak Elma’nın Zeynep’i İç Çamaşırını Çıkarıp Attı! Twitter Resmen Yıkılıyor; Yorumlardan Instgaram Donacak! Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Nesin Sen!” mask
Yasak Elma’nın Zeynep’i İç Çamaşırını Çıkarıp Attı! Twitter Resmen Yıkılıyor; Yorumlardan Instgaram Donacak! Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Nesin Sen!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi? Yeni emekli olan EYT'li bayram ikramiyesi var mı? mask
2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi? Yeni emekli olan EYT'li bayram ikramiyesi var mı?
İŞKUR Milyonlarca Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! Son Gün 25 Ocak… Temizlik Görevlisi, Aşçı ve Bekçi Alımları Az Önce Başladı! mask
İŞKUR Milyonlarca Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! Son Gün 25 Ocak… Temizlik Görevlisi, Aşçı ve Bekçi Alımları Az Önce Başladı!
Ünlü Spikeri Görenler Çıplak Sandı! İç Çamaşırlı Seksi Pozu Paylaşım Rekoru Kırdı… mask
Ünlü Spikeri Görenler Çıplak Sandı! İç Çamaşırlı Seksi Pozu Paylaşım Rekoru Kırdı…
Esra Erol’da Son 5 Yılın En Büyük Rezilliği! Karısı Para İsteyince Pavyonun Adresini Verdi; Esra Erol Canlı Yayında Çıldırdı... mask
Esra Erol’da Son 5 Yılın En Büyük Rezilliği! Karısı Para İsteyince Pavyonun Adresini Verdi; Esra Erol Canlı Yayında Çıldırdı...
Kızılcık Şerbeti Dizisinden Nilay Ayrılıyor! Pembe “Gelinim” Demeyecek; Yaka Paça Dışarıya Atacak! Seyirciler Göbek Atmaya Başladı Bile… “Kurtuluyoruz!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinden Nilay Ayrılıyor! Pembe “Gelinim” Demeyecek; Yaka Paça Dışarıya Atacak! Seyirciler Göbek Atmaya Başladı Bile… “Kurtuluyoruz!”
Kısmetse Olur Evinde Kızlı – Erkekli Kavga! Yapım Ekibi Köşeye Oturdu; Kıs Kıs Gülüyor… Resmen Ağız Yüz Dağıttılar! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Evinde Kızlı – Erkekli Kavga! Yapım Ekibi Köşeye Oturdu; Kıs Kıs Gülüyor… Resmen Ağız Yüz Dağıttılar! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL