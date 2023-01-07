Çift Vajinası Olan Eskort Kadının İtirafı Gündem Oldu! “Birini iş için, Diğerini aşk için”… Yok Artık!
Miller Avustralya'nın Queensland kentinde yaşayan bir kadın ve sosyal medyadan cinsellik üzerine yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme gelmiştir. Çift Vajinası Olan Kadının İtirafı Gündem Oldu! “İki Kez Sağdan, Üçüncüyü Soldan İstiyorum” İşte detaylar…
31 Yaşında olan Evelyn Miller çift vajinaya sahip bir kadın ve doktorların tüm riskleri anlatmasına rağmen, İki yıl önce ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumdan yaklaşık 3 ay sonra yeniden hamile kalan Miller, ikinci çocuğunu da sorunsuz bir şekilde dünyaya getirdi ve şu anda üçüncü çocuğu için çalışmalara başladı. Bu durum, Miller'in doğumlarına ilişkin samimi bir itirafıdır ve gündemde olmuştur.
Peki Çift Vajinası Olan Kadının İtirafı Gündem Oldu! “İki Kez Sağdan, Üçüncüyü Soldan İstiyorum” İşte detaylar…
07 Oca 2023 - 18:20 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.