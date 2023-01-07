- 07 Oca 2023 - 18:20 G: 07 Oca 2023 - 18:35

Çift Vajinası Olan Eskort Kadının İtirafı Gündem Oldu! “Birini iş için, Diğerini aşk için”… Yok Artık!

Miller Avustralya'nın Queensland kentinde yaşayan bir kadın ve sosyal medyadan cinsellik üzerine yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme gelmiştir. Çift Vajinası Olan Kadının İtirafı Gündem Oldu! “İki Kez Sağdan, Üçüncüyü Soldan İstiyorum” İşte detaylar…

31 Yaşında olan Evelyn Miller çift vajinaya sahip bir kadın ve doktorların tüm riskleri anlatmasına rağmen, İki yıl önce ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumdan yaklaşık 3 ay sonra yeniden hamile kalan Miller, ikinci çocuğunu da sorunsuz bir şekilde dünyaya getirdi ve şu anda üçüncü çocuğu için çalışmalara başladı. Bu durum, Miller'in doğumlarına ilişkin samimi bir itirafıdır ve gündemde olmuştur.

Peki Çift Vajinası Olan Kadının İtirafı Gündem Oldu! “İki Kez Sağdan, Üçüncüyü Soldan İstiyorum” İşte detaylar…

07 Oca 2023 - 18:20 - Yaşam

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