Kısmetse Olur Sunucu Öykü Serter Bile İfşa Edildi! Yarışmacılardan Sonra Şimdide… Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Videosu Yayınlandı Ki…

Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Survivor Panorama gibi birçok programda bulunmuş olan Öykü Serter, en son olarak Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunucusu olarak ekran başına gelmeye başlamıştı. Programla birlikte konuşulmaya başlayan Öykü Serter’in sosyal medyada yayılan ifşa videosu, izleyenlerin nutkunun tutulmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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