Kısmetse Olur Sunucu Öykü Serter Bile İfşa Edildi! Yarışmacılardan Sonra Şimdide… Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Videosu Yayınlandı Ki…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da Öykü Serter’in bile ifşa edilmesi, ağızların açık kalmasına neden oldu. Yarışmacıların ifşalarından sonra şimdide Öykü Serter’in ifşa videosunun yayılması, Twitter’ı adeta salladı. Peki, Kısmetse Olur yarışmasında neler oluyor?
Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Survivor Panorama gibi birçok programda bulunmuş olan Öykü Serter, en son olarak Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunucusu olarak ekran başına gelmeye başlamıştı. Programla birlikte konuşulmaya başlayan Öykü Serter’in sosyal medyada yayılan ifşa videosu, izleyenlerin nutkunun tutulmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.