Dünyadaki bütün buzullar erise ne olur? Buzullar erirse Türkiyeye ne olur? Dünya tamamen su altında kalır mı?

Dünyadaki bütün buzullar erise, deniz seviyesi yükselir ve kıyı şeridinde yaşayan insanların yaşam alanları tehlikeye girer. Ayrıca, buzulların erimesi ile birlikte su kaynakları da azalacak ve suya olan ihtiyaç daha da artacak. Buzulların erimesi aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini de artıracak ve dünya genelinde iklim koşulları daha da zorlaşacak. Bu nedenle, dünyadaki buzulların erimesini önlemek önemlidir.

Buzullar eridiğinde neler olabilir?

Science dergisinde yayımlanan araştırma, dünya üzerindeki buzulların iklim değişikliklerine nasıl etkileneceğini incelemektedir. Buzulların iklim değişikliklerine nasıl etkileneceği, ülkelerin iklim taahhütlerine ve iklim senaryolarına göre değişebilir. Paris Anlaşması'na uygun bir ısınma senaryosunda, buzulların yarısı kaybedilecektir. Buzulların erimesi, ayrıca, deniz seviyesi yükselmesine de neden olacaktır.

Buzulların erimesi sonucu oluşacak deniz seviyesi yükselmesi, yaklaşık 2 milyar insan için hayati derecede önemli su kaynaklarının yok olması anlamına gelebilir. Dağ buzullarının erimesinin deniz seviyesinin yükselmesinin üçte birinden sorumlu olacağı tahmin edilmektedir.

Araştırmacılar, özellikle 1 kilometrekare den küçük buzulların daha kırılgan olduğunu belirtmektedir. Buzulların erimesi, ayrıca, Orta Doğu, Kafkaslar, ABD ve Yeni Zelanda gibi bazı bölgelerde de ciddi sorunlar yaratabilir. Buzulların erimesi, en iyi ihtimalle yüzde 60, en yüksek ısınma senaryosunda ise yüzde 100'ünün kaybedilebileceği tahmin edilmektedir. Buzulların erimesi, Grönland ve Antarktika buzulları dışındaki buzulları da etkileyecektir.

Buzulların erimesi sonucu ne olur?

Bütün buzulların erimesi, dünya üzerinde ciddi çevresel değişikliklere neden olur. Öncelikle, deniz seviyesi yükselecektir, bu da batık şehirler ve sahillerin su altında kalmasına neden olabilir. Ayrıca, su seviyesi yükseldiğinde, nehirlerin ve göllerin su seviyesi de yükselecektir. Bu da nehirlerin ve göllerin yüzey alanını azaltacak ve çevrelerinde bulunan tarım arazilerinin suya gömülmesine neden olabilir. Buzulların erimesi, ayrıca, dünya üzerinde iklim değişikliklerine de neden olur. Buzulların erimesi sonucu oluşan su, okyanusların sıcaklığını azaltarak, atmosferdeki ısıyı azaltır. Bu da dünya üzerinde hava sıcaklıklarının düşmesine neden olabilir.

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