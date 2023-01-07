Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Oca 2023 - 20:17

Türkiye’nin İlk “Aşko” Kadınıydı! Yahşi Cazibe Dizisinin Simge’si Son Haliyle Şok Etti! “Taş Olmuşsun Be!” Büyülüyor, Mest Ediyor…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerden bir tanesi olan Yahşi Cazibe dizisinde “Simge” karakterine hayat veren Hande Katipoğlu’nun son hali şok etti. Dizide hayat verdiği karakterle “Türkiye’nin ilk aşko kadını” olarak değerlendirilen Hande Katipoğlu, büyüledi adeta mest etti. İşte “Taş olmuşsun be” yorumlarını alan Hande Katipoğlu’nun o kareleri…