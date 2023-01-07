Türkiye’nin İlk “Aşko” Kadınıydı! Yahşi Cazibe Dizisinin Simge’si Son Haliyle Şok Etti! “Taş Olmuşsun Be!” Büyülüyor, Mest Ediyor…
Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerden bir tanesi olan Yahşi Cazibe dizisinde “Simge” karakterine hayat veren Hande Katipoğlu’nun son hali şok etti. Dizide hayat verdiği karakterle “Türkiye’nin ilk aşko kadını” olarak değerlendirilen Hande Katipoğlu, büyüledi adeta mest etti. İşte “Taş olmuşsun be” yorumlarını alan Hande Katipoğlu’nun o kareleri…
Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Gökçe Özyol, Hande Katipoğlu, Ege Kökenli, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Serhan Arslan gibi birbirindn başarılı oyuncuların bulunduğu Yahşi Cazibe dizisi, ATV ekranlarını adeta sallamıştı. Sadece 2 sezon ekranlarda bulunan Yahşi Cazibe dizisinde Kemal’in sevgilisine hayat veren Hande Katipoğlu’nun son halini görenlerin kalbi yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.