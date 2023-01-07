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07 Oca 2023 - 20:18

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Kıpkırmızı Elbisesiyle… Bacak Bacak Üstüne Attı; Yine Yakıp Yıktı! Dekoltesini Görenler Kalplerini Zor Zapt Ediyor…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, kıpkırmızı elbisesiyle adeta nefes kesti. Bacak bacak üstüne atıp ortalığı yakıp yıkan güzeller güzeli oyuncunun dekoltesini görenlerse “Kalbimi zor zapt ettim” demeden yapamadı. İşte Müjde Uzman’ın o kareleri…