Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Kıpkırmızı Elbisesiyle… Bacak Bacak Üstüne Attı; Yine Yakıp Yıktı! Dekoltesini Görenler Kalplerini Zor Zapt Ediyor…
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, kıpkırmızı elbisesiyle adeta nefes kesti. Bacak bacak üstüne atıp ortalığı yakıp yıkan güzeller güzeli oyuncunun dekoltesini görenlerse “Kalbimi zor zapt ettim” demeden yapamadı. İşte Müjde Uzman’ın o kareleri…
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelmiş durumda. Diziye ekran orucunu bozarak giren Müjde Uzman’ın sosyal medya kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.