Bu Poğaçadan Daha Yumuşağı Yok! İsterseniz 10 Gün Yiyin, Asla Bayatlamıyor! Damağınızda Patlama Yapacak; Lezzet Şöleni Yaratacak…
Yumuşacık, lezzetli ve dolgulu bir poğaça tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz! Bu tarif asla bayatlamıyor hatta poğaçanın reçetesini yazan kişiler, “İsterseniz 10 gün boyunca yiyin” yorumunda bulunuyorlar. Damağınızda patlama yapacak, lezzet şöleni yaratacak olan bu poğaçanın tarifini sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
Hafta sonunuzu şenlendirecek bir hamlede bulunup evdekilere sıcacık poğaça yedirmek istiyorsanız sizleri buraya alalım! Kahvaltıların, beş çaylarının ve misafirlerin ikramında baş köşeye oturan poğaçanın yapımı aşırı derece önem taşıyor. Hamurunun mayalanması, tadının tuzunun yerinde olması ve bayatlamaması birazda yapımında öne çıkan detaylardan oluyor. Gerekli püf noktaları yaptığınızda poğaçanız yumuşacık oluyor. Peki, yumuşacık poğaça nasıl yapılır?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.