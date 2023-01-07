- 07 Oca 2023 - 20:35 G: 07 Oca 2023 - 20:37

Bu Poğaçadan Daha Yumuşağı Yok! İsterseniz 10 Gün Yiyin, Asla Bayatlamıyor! Damağınızda Patlama Yapacak; Lezzet Şöleni Yaratacak…

Yumuşacık, lezzetli ve dolgulu bir poğaça tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz! Bu tarif asla bayatlamıyor hatta poğaçanın reçetesini yazan kişiler, “İsterseniz 10 gün boyunca yiyin” yorumunda bulunuyorlar. Damağınızda patlama yapacak, lezzet şöleni yaratacak olan bu poğaçanın tarifini sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hafta sonunuzu şenlendirecek bir hamlede bulunup evdekilere sıcacık poğaça yedirmek istiyorsanız sizleri buraya alalım! Kahvaltıların, beş çaylarının ve misafirlerin ikramında baş köşeye oturan poğaçanın yapımı aşırı derece önem taşıyor. Hamurunun mayalanması, tadının tuzunun yerinde olması ve bayatlamaması birazda yapımında öne çıkan detaylardan oluyor. Gerekli püf noktaları yaptığınızda poğaçanız yumuşacık oluyor. Peki, yumuşacık poğaça nasıl yapılır?

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07 Oca 2023 - 20:35 Ankara- Yaşam

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