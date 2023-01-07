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07 Oca 2023 - 20:35

Bu Poğaçadan Daha Yumuşağı Yok! İsterseniz 10 Gün Yiyin, Asla Bayatlamıyor! Damağınızda Patlama Yapacak; Lezzet Şöleni Yaratacak…

Yumuşacık, lezzetli ve dolgulu bir poğaça tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz! Bu tarif asla bayatlamıyor hatta poğaçanın reçetesini yazan kişiler, “İsterseniz 10 gün boyunca yiyin” yorumunda bulunuyorlar. Damağınızda patlama yapacak, lezzet şöleni yaratacak olan bu poğaçanın tarifini sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…