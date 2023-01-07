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07 Oca 2023 - 20:53

Hadise Kendisine 2023 Hediyesini Aldı! Paraya Kıydı; “En İyisiyim” Deyince… Twitter Yıkılıyor, Instagram’da 9 Şiddetinde Deprem Yarattı!

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, kendisine 2023 hediyesi aldı. Paraya kıyan güzel şarkıcının “En iyisiyim, en iyisini hak ediyorum” diyerek aldığı hediye; Twitter’ın yıkılmasına, Instagram’ın 9 şiddetinde depremle sallanmasına neden oldu. Peki, Hadise kendisine nasıl bir hediye aldı?