Hadise Kendisine 2023 Hediyesini Aldı! Paraya Kıydı; “En İyisiyim” Deyince… Twitter Yıkılıyor, Instagram’da 9 Şiddetinde Deprem Yarattı!
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, kendisine 2023 hediyesi aldı. Paraya kıyan güzel şarkıcının “En iyisiyim, en iyisini hak ediyorum” diyerek aldığı hediye; Twitter’ın yıkılmasına, Instagram’ın 9 şiddetinde depremle sallanmasına neden oldu. Peki, Hadise kendisine nasıl bir hediye aldı?
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında; Çırağan Sarayı’nda düğün yapan Hadise, sosyal medyayı sallamıştı. Başarılı şarkıcı, 5 ay kadar Mehmet Dinçerler’le evli kalmış ve Eylül ayında boşanmıştı. Boşanma sonrasında bir daha Mehmet Dinçerler’le yan yana gelmeyen Hadise, 2022 yılının kuşkusuz en çok konuşulan ismi olmuştu. Boşanma sonrasında aşka zaman ayırmadan işlere odaklanan Hadise, şimdide kendisi için paraya kıydı ve hediyesini aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.