- 07 Oca 2023 - 21:17 G: 07 Oca 2023 - 21:29

Kısmetse Olur Yarışmasındaki “Ucuz Hediye” Olay Yarattı! Millet Sevgilisine Pırlanta Aldı Ama Onun Umurunda Bile Değil! “Beleşçi!”

Youtube ekranlarının yeni fırtınası Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında “ucuz hediye” olay üzerine olay yarattı. Millet daha ikinci haftadan sevgilisine pırlanta aldı ama onun umurunda bile olmadı. İkilinin o hallerini görenler ise “Beleşçi” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. İlk bölümü Youtube’da 9.1 milyon izlenen Kısmetse Olur yarışmasının ne kadar reyting aldığı görülüyordu. Efsane yapımın geri dönmesiyle seyirciler adeta mest olmuştu. Sadece Pazar günleri yayınlanmayan Kısmetse Olur yarışmasının son bölümünde ekranlara gelen bir olay sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Oca 2023 - 21:17 Ankara- Yaşam

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