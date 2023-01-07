Kısmetse Olur Yarışmasındaki “Ucuz Hediye” Olay Yarattı! Millet Sevgilisine Pırlanta Aldı Ama Onun Umurunda Bile Değil! “Beleşçi!”
Youtube ekranlarının yeni fırtınası Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında “ucuz hediye” olay üzerine olay yarattı. Millet daha ikinci haftadan sevgilisine pırlanta aldı ama onun umurunda bile olmadı. İkilinin o hallerini görenler ise “Beleşçi” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. İlk bölümü Youtube’da 9.1 milyon izlenen Kısmetse Olur yarışmasının ne kadar reyting aldığı görülüyordu. Efsane yapımın geri dönmesiyle seyirciler adeta mest olmuştu. Sadece Pazar günleri yayınlanmayan Kısmetse Olur yarışmasının son bölümünde ekranlara gelen bir olay sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.