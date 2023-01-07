Kısmetse Olur Yarışmasındaki “Ucuz Hediye” Olay Yarattı! Millet Sevgilisine Pırlanta Aldı Ama Onun Umurunda Bile Değil! “Beleşçi!”

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. İlk bölümü Youtube’da 9.1 milyon izlenen Kısmetse Olur yarışmasının ne kadar reyting aldığı görülüyordu. Efsane yapımın geri dönmesiyle seyirciler adeta mest olmuştu. Sadece Pazar günleri yayınlanmayan Kısmetse Olur yarışmasının son bölümünde ekranlara gelen bir olay sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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