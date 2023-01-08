2023 yılında ödenecek doğum ve iş görmemezlik ücreti belli oldu! Doğum raporu ücreti ne kadar? 2023 doğum izni kaç gün?

Türkiye'de doğum ve sonrası için kadınlara verilen anne özlük hakkı, genellikle 16 hafta sürer. Bu süre içinde kadınlar işyerlerinden izin alarak evde kalabilir ve devlet tarafından bir iş görememezlik ödeneği alırlar.

Bu ödeneğin miktarı, kadınların önceki ücretlerine dayanarak hesaplanır ve genellikle aylık ücretlerin yüzde yüzüne kadar olur. Bu ödeneğin amacı, kadınların doğum ve sonrasında işyerlerine geri dönmek için gerekli zamanı ayırabilecekleri ve evdeki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için yardımcı olmaktır.

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