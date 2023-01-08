- 08 Oca 2023 - 00:30 G: 08 Oca 2023 - 00:52

2023 yılında ödenecek doğum ve iş görmemezlik ücreti belli oldu! Doğum raporu ücreti ne kadar? 2023 doğum izni kaç gün?

Asgari ücretle çalışan bir kadının maaşının yükselmesi, doğum rapor parasının hesaplanmasında da etkili olacaktır. Bu nedenle, 2022 yılında asgari ücretin yüzde 54 oranında yükselmesi nedeniyle, asgari ücretle çalışan bir kadının doğum rapor parası da yüzde 54 oranında arttı. 2023 yılında ödenecek doğum ve iş görmemezlik ücreti belli oldu! Doğum raporu ücreti ne kadar? 2023 doğum izni kaç gün? İşte detaylar...

Türkiye'de doğum ve sonrası için kadınlara verilen anne özlük hakkı, genellikle 16 hafta sürer. Bu süre içinde kadınlar işyerlerinden izin alarak evde kalabilir ve devlet tarafından bir iş görememezlik ödeneği alırlar.

Bu ödeneğin miktarı, kadınların önceki ücretlerine dayanarak hesaplanır ve genellikle aylık ücretlerin yüzde yüzüne kadar olur. Bu ödeneğin amacı, kadınların doğum ve sonrasında işyerlerine geri dönmek için gerekli zamanı ayırabilecekleri ve evdeki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için yardımcı olmaktır.

2023 yılında ödenecek doğum ve iş görmemezlik ücreti belli oldu! Doğum raporu ücreti ne kadar? 2023 doğum izni kaç gün? İşte detaylar...

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08 Oca 2023 - 00:30 - Yaşam

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