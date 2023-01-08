2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu! İşte Kıdem tazminatı tavanı yeni güncel miktarı...
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 oranında zam yapılmıştır. Bu zam, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanarak, mali ve sosyal haklara da uygulanacaktır. Bu hesaplama içerisinde bulunan işçi tavan kıdem tazminat miktarı merak uyandırdı. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu! İşte Kıdem tazminatı tavanı yeni güncel miktarı...
Kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde tazminat ödemesi yapılması, işverenin isteği doğrultusunda mümkündür. Bu durumda, tavanı aşan kısım için damga vergisi kesintisi yapılmaz ve bu kısım gelir vergi ve sigorta primine tabi tutulur. Bu nedenle, işverenler kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde tazminat ödemesi yapmak istediklerinde, ödenen tazminatın tamamı için vergi ve prim ödemesi yapmak zorundadır.
Kıdem tazminatı tavan miktarı, yasal olarak belirtilmiş bir tutardır ve her yıl yeniden belirlenir. Bu tavan miktarını aşmak isteyen işverenler, ödenen tazminatın tamamı için vergi ve prim ödemesi yapmak zorundadırlar.
Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu! İşte Kıdem tazminatı tavanı yeni güncel miktarı...
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08 Oca 2023 - 01:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.