Kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde tazminat ödemesi yapılması, işverenin isteği doğrultusunda mümkündür. Bu durumda, tavanı aşan kısım için damga vergisi kesintisi yapılmaz ve bu kısım gelir vergi ve sigorta primine tabi tutulur. Bu nedenle, işverenler kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde tazminat ödemesi yapmak istediklerinde, ödenen tazminatın tamamı için vergi ve prim ödemesi yapmak zorundadır.

Kıdem tazminatı tavan miktarı, yasal olarak belirtilmiş bir tutardır ve her yıl yeniden belirlenir. Bu tavan miktarını aşmak isteyen işverenler, ödenen tazminatın tamamı için vergi ve prim ödemesi yapmak zorundadırlar.

Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu! İşte Kıdem tazminatı tavanı yeni güncel miktarı...

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