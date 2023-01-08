- 08 Oca 2023 - 09:25 G: 08 Oca 2023 - 09:30

Altın Fiyatları Zirveyi Oynuyor; Kartlar Yeniden Dağıtıldı! Bundan Sonra Altını Olan Zengin Olacak… 8 Ocak Altın Fiyatları…

Altın fiyatlar artık zirveyi oynuyor. Kartların yeniden dağıtılmasına neden olan altın, kendisine yatırım yapanlara bir kez daha ne kadar çok kazandırdığını gösterdi. Uzun vadede vatandaşın yüzündeki gülümse olan altın, haftanın son günü olan Cuma’yı rekor bir biçimde kapattı. Pazar gününe yansıyan bu fiyatlarsa araştırma konusu oldu. Peki, neler oluyor?

Ocak ayına yükselerek giriş yapan altın, herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Uzun bir aradan sonra 2023 yılında beklentileri karşılayacağını gösteren altının güncel konumunu ise sizler için Haberler Ankara olarak ele aldık. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Oca 2023 - 09:25 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Fiyatları Uçuşa Geçti; Roketi Takıp Havalandı! Öyle Bir Yükseldi Ki, Dizleriniz Tir Tir Titreyecek! 1 Ocak Altın Fiyatları…
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Altın, Euro ve Dolar Cephesinde Yeni Kriz! Yatırım Yapanların Başı Çok Fena Ağrıyacak; 2023 Yılına Girmeden Hemen Önce…
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