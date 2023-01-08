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08 Oca 2023 - 09:25

Altın Fiyatları Zirveyi Oynuyor; Kartlar Yeniden Dağıtıldı! Bundan Sonra Altını Olan Zengin Olacak… 8 Ocak Altın Fiyatları…

Altın fiyatlar artık zirveyi oynuyor. Kartların yeniden dağıtılmasına neden olan altın, kendisine yatırım yapanlara bir kez daha ne kadar çok kazandırdığını gösterdi. Uzun vadede vatandaşın yüzündeki gülümse olan altın, haftanın son günü olan Cuma’yı rekor bir biçimde kapattı. Pazar gününe yansıyan bu fiyatlarsa araştırma konusu oldu. Peki, neler oluyor?