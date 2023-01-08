- 08 Oca 2023 - 09:53 G: 08 Oca 2023 - 09:56

Masterchef Görkem’e 18 Bin Lira Maaşlı Teklif! Mehmet Şef Aylardır Bu Anı Bekliyordu; “Seni İstiyorum!” Dedi, Aldı Başına Taç Yaptı…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan isimlerden biri olan Görkem’e tam tamına 18 bin liralık maaşlı bir iş teklifi geldi. Mehmet Şef’in aylardır bu anı beklediği ve yarışmacıya elendikten sonra “Seni restoranımda şef olarak görmek istiyorum” dediği gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının Salı akşamı büyük finalinin oynanacağı biliniyor. Ekranlarda bu sezon fırtınalar estiren yarışmanın son bölümünde Ayaz ve Görkem, elenmemek ve üçüncü olmak adına savaş vermişti. Elenen isimse 50 puanla görkem olmuştu. Peki, Mehmet Şef yarışmacı Görkem’e nasıl bir teklifte bulundu?

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08 Oca 2023 - 09:53 Ankara- Yaşam

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