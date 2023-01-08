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08 Oca 2023 - 10:28

Kısmetse Olur Eslem Cayır Cayır Yaktı! Hem Alttan Hem Üsten Dekolte Verince Görenlerin Kalbi Eridi… “Taş Mısın Mübarek!”

9 erkek ve 9 kadından oluşan Kısmetse Olur yarışmasına geçtiğimiz haftalarda katılan Eslem Sena’nın sosyal medya kareleri başları döndürdü. Hem alttan hem de üstten dekolte veren Eslem Sena, görenlerin kalbinin erimesine neden oldu. Birçok kişi ise bu karelere kayıtsız kalamadı ve “Taş mısın mübarek” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…