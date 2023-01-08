- 08 Oca 2023 - 10:28

Kısmetse Olur Eslem Cayır Cayır Yaktı! Hem Alttan Hem Üsten Dekolte Verince Görenlerin Kalbi Eridi… “Taş Mısın Mübarek!”

9 erkek ve 9 kadından oluşan Kısmetse Olur yarışmasına geçtiğimiz haftalarda katılan Eslem Sena’nın sosyal medya kareleri başları döndürdü. Hem alttan hem de üstten dekolte veren Eslem Sena, görenlerin kalbinin erimesine neden oldu. Birçok kişi ise bu karelere kayıtsız kalamadı ve “Taş mısın mübarek” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Youtube ekranlarında muhteşem bir başarı yakalamış olan Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmanın yayınlanan bölümlerinde Aybüke ve Cansel arasındaki gerilimin üst seviyelere kadar çıktığı görülmüştü. Tatlı, masum duran Eslem Sena’nın sinirlenince bambaşka birisine dönüştüğü bu sayede görülmüştü. Yarışmanın yıldız isimlerinden bir olan Eslem Sena’nın sosyal medya kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Oca 2023 - 10:28 - Yaşam

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