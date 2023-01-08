Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir Aşk mı Yaşıyor? Samimi Kareleri Ortalığı Kattı Karıştırdı; “Sonunda!” Yorumlar Peş Peşe Geliyor…

20 Ocak’ta ekranlara gelmeye başlayacak olan Şahmaran dizisinde birlikte rol alacak olan Mert Ramazan Demir ve Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı sallamıştı. Mert Ramazan Demir’in kendisine has tavırları ve Serenay Sarıkaya’nın muhteşem çekiciliği, ikilini hayranlarını heyecanlandırıyordu. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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