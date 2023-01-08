Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir Aşk mı Yaşıyor? Samimi Kareleri Ortalığı Kattı Karıştırdı; “Sonunda!” Yorumlar Peş Peşe Geliyor…
Yakın zamanda Aile dizisiyle ekranlara dönüş yapacak olan Serenay Sarıkaya’nın Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’le aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düştü. Samimi karelerini görenler ise Serenay Sarıkaya’nın sonunda doğru aşkı bulduğuna dair yorumlarda bulundu. Yorumları peş peşe alan Sarıkaya ve Demir, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
20 Ocak’ta ekranlara gelmeye başlayacak olan Şahmaran dizisinde birlikte rol alacak olan Mert Ramazan Demir ve Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı sallamıştı. Mert Ramazan Demir’in kendisine has tavırları ve Serenay Sarıkaya’nın muhteşem çekiciliği, ikilini hayranlarını heyecanlandırıyordu. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.