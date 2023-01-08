Survivor 2023 Zeynep Alkan Alev Alev… Göğsünden Göbek Deliğine Kadar Açtı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Bu Yıl SMS Atacağımız Kişi Belli!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecan verici geçiyor. Yeni sezonda tüm sistemin değiştiği ise gözle görülüyor. Hem yarışmacı yüzlerinde hem de formatında değişime giden Acun Ilıcalı, Hamdi Alkan’ın dünya güzeli kızı Zeynep Alkan’a da teklif götürmüştü. Güzelliğiyle ve renkli gözleriyle yürekleri hoplatan Zeynep Altan’ın bu karelerine bakanlar mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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