Survivor 2023 Zeynep Alkan Alev Alev… Göğsünden Göbek Deliğine Kadar Açtı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Bu Yıl SMS Atacağımız Kişi Belli!”
Hamdi Alkan’ın biricik kızı Zeynep Alkan, resmen alev alev yaktı. Göğsünden göbek deliğine kadar açılan elbisesiyle bir bakanı bir daha baktıran Zeynep Alkan; fiziğiyle resmen baş döndürmeyi başardı. Birçok kişi bu paylaşımın ardından; “Bu yıl SMS atacağımız kişi belli oldu!” yorumlarında bulundu. İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecan verici geçiyor. Yeni sezonda tüm sistemin değiştiği ise gözle görülüyor. Hem yarışmacı yüzlerinde hem de formatında değişime giden Acun Ilıcalı, Hamdi Alkan’ın dünya güzeli kızı Zeynep Alkan’a da teklif götürmüştü. Güzelliğiyle ve renkli gözleriyle yürekleri hoplatan Zeynep Altan’ın bu karelerine bakanlar mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.