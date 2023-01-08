Hande Erçel 3 Gündür Yatak Döşek… Ağlamaktan Harap Oldu; Üzerinin Silip Atılmasına Daha Fazla Dayanamadı! Eski Sevgilisini Elinden Alan İsim…
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara uzun bir süredir gelmeyen Hande Erçel’in üç gündür yatak döşek yattığı gündeme bomba gibi düştü. Ağlamaktan hem harap hem de hasta olan Hande Erçel, üzerinin bir anda silinip atılmasına dayamadı. Eski sevgilisini elinden alan ismin kendi üzerinde üstünlük kurduğu görülen Hande Erçel, sevenlerini şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşadıktan sonra Kaan Yıldırım’la bir gece kulübünden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, aşk iddialarını çok geçmeden yanıtlamış ve her şeyin yolunda gittiğini ifade etmişti. O dönem, Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel’i aldattığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Erçel ise hayatında kimsenin olmadığını ifade etmişti. O dönem Hande Erçel cephesinden bir isim patlak vermişti ki, o ismin bugün Hande Erçel’i ezip geçtiği görüldü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.