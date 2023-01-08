Gönül Dağı Dilek İçin Son Dakika Kararı! Sevenleri Göbek Atmaya Başladı; Sadece 1 Bölüm İçin Rekor Anlaşma Yapıldı! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Gülsim Ali İlhan’ın sadece 1 bölüm için ekranlara yeniden döndüğü gündeme bomba gibi düştü. Sevenleri bu haberi duyunca daha fazla duramadı ve göbek atmaya başladı. Rekor bir anlaşmanın altına imzasını atan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini bir kez daha hüngür hüngür ağlatacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekranların en beğenilen senaryolarından biri olan Gönül Dağı’nın başrollerinde ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı’nda Dilek karakteri ise geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden isim olmuştu. Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.