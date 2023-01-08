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08 Oca 2023 - 11:57

Gönül Dağı Dilek İçin Son Dakika Kararı! Sevenleri Göbek Atmaya Başladı; Sadece 1 Bölüm İçin Rekor Anlaşma Yapıldı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Gülsim Ali İlhan’ın sadece 1 bölüm için ekranlara yeniden döndüğü gündeme bomba gibi düştü. Sevenleri bu haberi duyunca daha fazla duramadı ve göbek atmaya başladı. Rekor bir anlaşmanın altına imzasını atan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini bir kez daha hüngür hüngür ağlatacak! İşte merak edilen tüm detaylar…