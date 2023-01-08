- 08 Oca 2023 - 13:19 G: 08 Oca 2023 - 13:20

Kısmetse Olur’un Sek Erkeği Erol’dan İfşa Bombası! Transseksüel Kadınla Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Youtube ekranlarından seyircisiyle buluşan Kısmetse Olur’da bulunan Erol’un kısa bir süre önce transseksüel isimle yazışmaları ortaya çıkmıştı. İfşa bombasını patlatan Erol ise bu işin arkasındaki isimleri tek tek açıklayarak ağızların açık kalmasına neden oldu. Bunun üzerine birçok kişi ise “Yok artık” demden yapamadı. Adeta sosyal medyada yangın çıkaran Erol, eski sevgilisini bile hedef aldı. Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce Erol’un transseksüel olduğu bilinen Mika Slowana’ya “Sana geliyorum” gibi mesajlar atmıştı. Bunun üzerine Mika Slowana ise sosyal medyada bu kareleri paylaşarak; “Kısmetse veririm” ifadesinde bulunmuştu. Olay gününde Erol, “Mika benim arkadaşım, yakın dostum” demişti ama büyük bomba patlak verdi. İşte merak edilenler…

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08 Oca 2023 - 13:19 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur’un Sek Erkeği Erol’dan İfşa Bombası! Transseksüel Kadınla Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
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