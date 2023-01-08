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08 Oca 2023 - 13:19

Kısmetse Olur’un Sek Erkeği Erol’dan İfşa Bombası! Transseksüel Kadınla Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Youtube ekranlarından seyircisiyle buluşan Kısmetse Olur’da bulunan Erol’un kısa bir süre önce transseksüel isimle yazışmaları ortaya çıkmıştı. İfşa bombasını patlatan Erol ise bu işin arkasındaki isimleri tek tek açıklayarak ağızların açık kalmasına neden oldu. Bunun üzerine birçok kişi ise “Yok artık” demden yapamadı. Adeta sosyal medyada yangın çıkaran Erol, eski sevgilisini bile hedef aldı. Peki, neler oluyor?