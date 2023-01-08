Kısmetse Olur’un Sek Erkeği Erol’dan İfşa Bombası! Transseksüel Kadınla Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Youtube ekranlarından seyircisiyle buluşan Kısmetse Olur’da bulunan Erol’un kısa bir süre önce transseksüel isimle yazışmaları ortaya çıkmıştı. İfşa bombasını patlatan Erol ise bu işin arkasındaki isimleri tek tek açıklayarak ağızların açık kalmasına neden oldu. Bunun üzerine birçok kişi ise “Yok artık” demden yapamadı. Adeta sosyal medyada yangın çıkaran Erol, eski sevgilisini bile hedef aldı. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce Erol’un transseksüel olduğu bilinen Mika Slowana’ya “Sana geliyorum” gibi mesajlar atmıştı. Bunun üzerine Mika Slowana ise sosyal medyada bu kareleri paylaşarak; “Kısmetse veririm” ifadesinde bulunmuştu. Olay gününde Erol, “Mika benim arkadaşım, yakın dostum” demişti ama büyük bomba patlak verdi. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.