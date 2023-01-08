- 08 Oca 2023 - 13:37 G: 08 Oca 2023 - 13:45

Acun Ilıcalı Yine Terk Edildi! Ayça Çağla Altunkaya Evi Altına Üstüne Getirdi; Kapıyı Çekip Çıktı! “Şeyma’nın Gözü Değdi!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın yine terk edildiği gündeme bomba gibi düştü. Ayça Çağla Altunkaya’nın evi talan ettiği ve kapıyı çekip çıktığı iddialarına sevenleri ise “Şeyma Subaşı’nın gözü değdi” yorumlarında bulundular! Peki, Acun Ilıcalı cephesinde neler oluyor?

Zeynep Yılmaz’la evli olduğu dönemde Şeyma Subaşı’yla yakınlaşan Acun Ilıcalı, apar topar boşanma kararı almıştı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın bebeklerinin olacağı da gündeme bomba gibi düşünce o dönem bu olaylar çok konuşulmuştu. Şeyma Subaşı’yla yaklaşık olarak 9 yıl kadar birlikte olan Acun Ilıcalı, aradığı aşkı bulamamış ve sadece 1 yıl evli kaldığı Şeyma Subaşı’ndan boşanma kararı almıştı. Boşanma kararı sonrasında aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulan Acun Ilıcalı, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Oca 2023 - 13:37 Ankara- Yaşam

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