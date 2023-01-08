Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Yaptı Yapacağını! 85 Milyonun Önünde 60 Yaşındaki Eşine… “Hiç Utanmanız Kalmadı!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın biricik çıtır kocası yaptı yapacağını! 85 milyonun önünde 60 yaşındaki eşine hamlede bulunan Çağlar Ökten’e tepkiler kamyonla yağmaya başladı. Birçok kişi bu anlardan sonra “Hiç utanmanız kalmadı” yorumunda bulunarak tepkisini dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. Aralarındaki 25 yaş farkını hiçe sayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, birbirlerini çok sevdiklerini ve böyle şeylerin sorun dahi olmadığını ifade etmişlerdi. Seda Sayan’la mutlu bir evlilik yapan Çağlar Ökten’in sosyal medyada yayılan görselleriyle şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.