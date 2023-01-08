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08 Oca 2023 - 14:26

Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Yaptı Yapacağını! 85 Milyonun Önünde 60 Yaşındaki Eşine… “Hiç Utanmanız Kalmadı!” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın biricik çıtır kocası yaptı yapacağını! 85 milyonun önünde 60 yaşındaki eşine hamlede bulunan Çağlar Ökten’e tepkiler kamyonla yağmaya başladı. Birçok kişi bu anlardan sonra “Hiç utanmanız kalmadı” yorumunda bulunarak tepkisini dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…