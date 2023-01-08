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08 Oca 2023 - 17:13

Kanal D’den Yargı Dizisi İçin Karar! Setler Durduruldu; Yayından Bir Kez Daha Kaldırıldı… Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu İşsiz!

Kanal D ekranlarına damgasını vuran yapımlarından bir tanesi olan Yargı’dan kahreden bir haber geldi. Setlerin durdurulduğu bilinen dizi, bir kez daha yayından kaldırıldı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun bu sebepten işsiz kaldığına dair yorumlar peş peşe geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…