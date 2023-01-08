- 08 Oca 2023 - 17:13

Kanal D’den Yargı Dizisi İçin Karar! Setler Durduruldu; Yayından Bir Kez Daha Kaldırıldı… Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu İşsiz!

Kanal D ekranlarına damgasını vuran yapımlarından bir tanesi olan Yargı’dan kahreden bir haber geldi. Setlerin durdurulduğu bilinen dizi, bir kez daha yayından kaldırıldı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun bu sebepten işsiz kaldığına dair yorumlar peş peşe geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın ve Mehmet Yılmaz Ak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarının yıldızı olmuştu ama özellikle son haftalarda bu yıldız sönük bir biçimde! Ekranlara gelmesi iple çekilen Yargı dizisi hakkında bir kez daha yayından kaldırılma kararı alındı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Oca 2023 - 17:13 Ankara- Yaşam

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Kanal D’den Yargı Dizisi İçin Karar! Setler Durduruldu; Yayından Bir Kez Daha Kaldırıldı… Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu İşsiz! mask
Kanal D’den Yargı Dizisi İçin Karar! Setler Durduruldu; Yayından Bir Kez Daha Kaldırıldı… Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu İşsiz!
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