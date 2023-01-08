Almanya Tam Tamına 40 Bin TL’ye Çalışacak Eleman Arıyor! Başvurular Tıkandı; Duyan Koşa Koşa Gidiyor… Şartlar Ortaya Çıktı!

Yurtdışında yaşamak ya da çalışmak isteyen kişiler sık sık yurtdışında eleman arayan yerleri araştırıyorlar. Euro ve Dolar kurundan ödeme almak için sabah akşam araştırma yapan kişilere kısa bir süre önce Katar’dan haber gelmişti. Şimdi de Almanya, yurtdışında iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara 2 bin Euro ödeme yani 40 bin TL maaş vereceğini açıkladı. Peki, Almanya işçi alımı şartları neler?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!