- 08 Oca 2023 - 17:14

Almanya Tam Tamına 40 Bin TL’ye Çalışacak Eleman Arıyor! Başvurular Tıkandı; Duyan Koşa Koşa Gidiyor… Şartlar Ortaya Çıktı!

Almanya, Türk vatandaşlara kapısını açtı! Tam tamına 40 bin TL maaşla çalışacak eleman alımının başlayacağını duyurdu. Bunun üzerine birçok kişi koşa koşa başvuru yapmaya gitti! Şartlar ise tek tek belli oldu ve yurt dışı hayalleri adeta gerçek oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yurtdışında yaşamak ya da çalışmak isteyen kişiler sık sık yurtdışında eleman arayan yerleri araştırıyorlar. Euro ve Dolar kurundan ödeme almak için sabah akşam araştırma yapan kişilere kısa bir süre önce Katar’dan haber gelmişti. Şimdi de Almanya, yurtdışında iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara 2 bin Euro ödeme yani 40 bin TL maaş vereceğini açıkladı. Peki, Almanya işçi alımı şartları neler?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Oca 2023 - 17:14 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Yarışmacısı Evli Çıktı! Eşini, Çocuğunu Bırakıp; Sevgili Bulmaya Gelmiş! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… mask
Kısmetse Olur Yarışmacısı Evli Çıktı! Eşini, Çocuğunu Bırakıp; Sevgili Bulmaya Gelmiş! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki…
Bu Pizza İtalyanları Çılgına Çevirir! Hamura Falan Gerek Yok; Sadece 5 Dakikada Hazır! Tadına Doyum Olmuyor, Tıka Basa Doyacaksınız! mask
Bu Pizza İtalyanları Çılgına Çevirir! Hamura Falan Gerek Yok; Sadece 5 Dakikada Hazır! Tadına Doyum Olmuyor, Tıka Basa Doyacaksınız!
Almanya Tam Tamına 40 Bin TL’ye Çalışacak Eleman Arıyor! Başvurular Tıkandı; Duyan Koşa Koşa Gidiyor… Şartlar Ortaya Çıktı! mask
Almanya Tam Tamına 40 Bin TL’ye Çalışacak Eleman Arıyor! Başvurular Tıkandı; Duyan Koşa Koşa Gidiyor… Şartlar Ortaya Çıktı!
Kanal D’den Yargı Dizisi İçin Karar! Setler Durduruldu; Yayından Bir Kez Daha Kaldırıldı… Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu İşsiz! mask
Kanal D’den Yargı Dizisi İçin Karar! Setler Durduruldu; Yayından Bir Kez Daha Kaldırıldı… Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu İşsiz!
Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı 2015 Yılından Çıktı! Sinan’ın Yakasına Yapışan İsmin 17 Yaşındaki Kızla… “Yok Artık!” mask
Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı 2015 Yılından Çıktı! Sinan’ın Yakasına Yapışan İsmin 17 Yaşındaki Kızla… “Yok Artık!”
Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Yaptı Yapacağını! 85 Milyonun Önünde 60 Yaşındaki Eşine… “Hiç Utanmanız Kalmadı!” Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Yaptı Yapacağını! 85 Milyonun Önünde 60 Yaşındaki Eşine… “Hiç Utanmanız Kalmadı!” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL