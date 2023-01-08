Almanya Tam Tamına 40 Bin TL’ye Çalışacak Eleman Arıyor! Başvurular Tıkandı; Duyan Koşa Koşa Gidiyor… Şartlar Ortaya Çıktı!
Almanya, Türk vatandaşlara kapısını açtı! Tam tamına 40 bin TL maaşla çalışacak eleman alımının başlayacağını duyurdu. Bunun üzerine birçok kişi koşa koşa başvuru yapmaya gitti! Şartlar ise tek tek belli oldu ve yurt dışı hayalleri adeta gerçek oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yurtdışında yaşamak ya da çalışmak isteyen kişiler sık sık yurtdışında eleman arayan yerleri araştırıyorlar. Euro ve Dolar kurundan ödeme almak için sabah akşam araştırma yapan kişilere kısa bir süre önce Katar’dan haber gelmişti. Şimdi de Almanya, yurtdışında iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara 2 bin Euro ödeme yani 40 bin TL maaş vereceğini açıkladı. Peki, Almanya işçi alımı şartları neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.