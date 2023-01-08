Bu Pizza İtalyanları Çılgına Çevirir! Hamura Falan Gerek Yok; Sadece 5 Dakikada Hazır! Tadına Doyum Olmuyor, Tıka Basa Doyacaksınız!
Pizzayı kim sevmez ki? Haberler Ankara ailesi olarak hamurla uğraşmanıza gerek bırakmayacak bir tarifle karşınıza geldik. İtalyanların bile çılgına döneceği bu tarif sadece 5 dakika hazırlanıyor. Tadına doyum olmayan bu pizza sayesinde tek dilimde bile tıka basa doyacaksınız! Muhteşem lezzeti ve normal pizzayı aratmayan halleriyle çıtır çıtır bir eşlikçi olacak! İşte lavaş pizza tarifi…
Sucuğu, salamı, zeytini, kaşar peyniri ve daha birçok malzemesiyle ağızda muhteşem bir tat bırakan pizza, İtalyanların ana yemeklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Lezzetiyle 7’den 70’e herkesin bayılarak yediği pizzayı lavaşla deneyince bu güne kadar yediğiniz pizzalara boşuna para verdiğinizi anlayacaksınız! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.