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08 Oca 2023 - 17:14

Bu Pizza İtalyanları Çılgına Çevirir! Hamura Falan Gerek Yok; Sadece 5 Dakikada Hazır! Tadına Doyum Olmuyor, Tıka Basa Doyacaksınız!

Pizzayı kim sevmez ki? Haberler Ankara ailesi olarak hamurla uğraşmanıza gerek bırakmayacak bir tarifle karşınıza geldik. İtalyanların bile çılgına döneceği bu tarif sadece 5 dakika hazırlanıyor. Tadına doyum olmayan bu pizza sayesinde tek dilimde bile tıka basa doyacaksınız! Muhteşem lezzeti ve normal pizzayı aratmayan halleriyle çıtır çıtır bir eşlikçi olacak! İşte lavaş pizza tarifi…