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08 Oca 2023 - 17:14

Kısmetse Olur Yarışmacısı Evli Çıktı! Eşini, Çocuğunu Bırakıp; Sevgili Bulmaya Gelmiş! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki…

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi bir iddia düştü. Kısmetse Olur yarışmacısı olan bir ismin evli ve çocuklu olduğu iddia edildi. Eşini ve çocuğunu bırakıp yarışmada sevgili arayan ismi duyanlar ise şok içerisinde kaldı. İşte Twitter’ın yıkılmasına neden olan o bomba iddia!