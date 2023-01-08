Masterchef Mehmet Şef’i Daha Önce Böyle Görmediniz! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Bilmiyor, “Yaşlanmışsın Şefim!” Estetik Yorumları Gırla…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya’yı daha önce böyle hiç görmediniz! Acun Ilıcalı’nın bile bilmediği bu halleri; gündemi salladı. Mehmet Şef’in estetik yaptırdığına dair yorumlarsa bu görsellerden sonra çığ gibi yağdı! İşte milyonların “Yaşlanmışsın şefim” yorumlarını alan o kareler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Görkem ve Ayaz, yarışmada 3. olmak adına kıyasıya mücadele vermişti ama Ayaz üçüncü olarak yarışmada kalmıştı. Büyük finale günler kala; Metin, Kıvanç ve Ayaz’ın büyük final için hazırlandığı biliniyordu. Yarışmanın en sevilen şeflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya’nın o hallerini görenler ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.