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08 Oca 2023 - 17:26

Masterchef Mehmet Şef’i Daha Önce Böyle Görmediniz! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Bilmiyor, “Yaşlanmışsın Şefim!” Estetik Yorumları Gırla…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya’yı daha önce böyle hiç görmediniz! Acun Ilıcalı’nın bile bilmediği bu halleri; gündemi salladı. Mehmet Şef’in estetik yaptırdığına dair yorumlarsa bu görsellerden sonra çığ gibi yağdı! İşte milyonların “Yaşlanmışsın şefim” yorumlarını alan o kareler…