08 Oca 2023 - 18:05 Güncelleme: 08 Oca 2023 - 18:24
EYT’lilerin Alacağı Promosyon Miktarı Cepleri Doldurdu! Ne 5 Bin, Ne 7 Bin, Tam Tamına… Cüzdanlar Bu Kez Paradan Patlayabilir!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan EYT müjdeli yürekleri rahatlatmıştı. Şimdiyse EYT’lilerin alacağı promosyon miktarı gündeme bomba gibi düştü. Ne 5 bin lira, ne 7 bin lira! Tam tamına…
Kısa bir süre önce Erdoğan, yaş sınırının kaldırılacağını ifade etmesiyle birlikte milyonlarca kişi rahat bir nefes almıştı. EYT’li vatandaşların promosyon merakı ise sonunda yanıt buldu. Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların şimdiden promosyon adına yarışa girdiğini ifade ederek; maaşlar ve promosyonlar hakkında bomba açıklamalara yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.