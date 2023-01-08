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08 Oca 2023 - 18:05

EYT’lilerin Alacağı Promosyon Miktarı Cepleri Doldurdu! Ne 5 Bin, Ne 7 Bin, Tam Tamına… Cüzdanlar Bu Kez Paradan Patlayabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan EYT müjdeli yürekleri rahatlatmıştı. Şimdiyse EYT’lilerin alacağı promosyon miktarı gündeme bomba gibi düştü. Ne 5 bin lira, ne 7 bin lira! Tam tamına…