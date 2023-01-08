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08 Oca 2023 - 18:24

Üç Kız Kardeş Dizisinden Televizyon Tarihine Geçen Olay! Mideler Artık Ciddi Manada Dayanamıyor; Sinirleri Tepeye Çıkardı… “Bitse de Kurtulsak!”

Kanal D ekranlarının popüler yarışması Üç Kız Kardeş’te televizyon tarihe geçecek bir olay ekranlara geldi. Dizinin kısır döngüye girdiğini düşünen seyirciler ise artık ciddi manada midelerinin bulandığını ifade etti. Sinirleri tepelere çıkaran ve her bölümde biraz daha zorlayan Üç Kız Kardeş dizisi için birçok kişi ise “Bitse de kurtulsak” ifadelerinde bulundu. İşte merak edilenler…