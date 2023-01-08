Üç Kız Kardeş Dizisinden Televizyon Tarihine Geçen Olay! Mideler Artık Ciddi Manada Dayanamıyor; Sinirleri Tepeye Çıkardı… “Bitse de Kurtulsak!”
Kanal D ekranlarının popüler yarışması Üç Kız Kardeş’te televizyon tarihe geçecek bir olay ekranlara geldi. Dizinin kısır döngüye girdiğini düşünen seyirciler ise artık ciddi manada midelerinin bulandığını ifade etti. Sinirleri tepelere çıkaran ve her bölümde biraz daha zorlayan Üç Kız Kardeş dizisi için birçok kişi ise “Bitse de kurtulsak” ifadelerinde bulundu. İşte merak edilenler…
Başrollerinde İclal Aydın, Veda Yurtsever, Reha Özcan, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Bir aşk hikayesini ele alan Üç Kız Kardeş’te entrikalar ve kaoslar diziyi etkisi altına alıyordu. Türkan ve Somer’in bir gün mutlu olacağını düşünen seyirci Mine engeline takılıyordu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.