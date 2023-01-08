- 08 Oca 2023 - 18:24 G: 08 Oca 2023 - 18:46

Üç Kız Kardeş Dizisinden Televizyon Tarihine Geçen Olay! Mideler Artık Ciddi Manada Dayanamıyor; Sinirleri Tepeye Çıkardı… “Bitse de Kurtulsak!”

Kanal D ekranlarının popüler yarışması Üç Kız Kardeş’te televizyon tarihe geçecek bir olay ekranlara geldi. Dizinin kısır döngüye girdiğini düşünen seyirciler ise artık ciddi manada midelerinin bulandığını ifade etti. Sinirleri tepelere çıkaran ve her bölümde biraz daha zorlayan Üç Kız Kardeş dizisi için birçok kişi ise “Bitse de kurtulsak” ifadelerinde bulundu. İşte merak edilenler…

Başrollerinde İclal Aydın, Veda Yurtsever, Reha Özcan, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Bir aşk hikayesini ele alan Üç Kız Kardeş’te entrikalar ve kaoslar diziyi etkisi altına alıyordu. Türkan ve Somer’in bir gün mutlu olacağını düşünen seyirci Mine engeline takılıyordu. Peki, neler oluyor?

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08 Oca 2023 - 18:24 Ankara- Yaşam

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