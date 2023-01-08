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08 Oca 2023 - 20:05

Yalı Çapkını Dizisinde Abidin ve Suna Sessiz Sedasız Evleniyor! Kazım Ağa Kalpten Gidecek; Tutar Dalı Kalmayacak! Neler Oluyor?

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı kısa sürede başaran Yalı Çapkını dizisinde Abidin ve Suna’nın sessiz sedasız evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Kızını zengin biriyle evlenmesi için planlar yapan Kazım Ağa’nın bu olaydan sonra tutar dalının kalmayacağına dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…