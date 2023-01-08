- 08 Oca 2023 - 20:05 G: 08 Oca 2023 - 20:10

Yalı Çapkını Dizisinde Abidin ve Suna Sessiz Sedasız Evleniyor! Kazım Ağa Kalpten Gidecek; Tutar Dalı Kalmayacak! Neler Oluyor?

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı kısa sürede başaran Yalı Çapkını dizisinde Abidin ve Suna’nın sessiz sedasız evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Kızını zengin biriyle evlenmesi için planlar yapan Kazım Ağa’nın bu olaydan sonra tutar dalının kalmayacağına dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Reytinglerde yine rekor kıran Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Suna ve Abidin arasındaki aşk ise yavaş yavaş ön plana çıkıyordu. Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken; gelen bir olay şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Oca 2023 - 20:05 Ankara- Yaşam

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