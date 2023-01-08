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08 Oca 2023 - 20:05

Kısmetse Olur Aybüke’nin Yüzü Orada Kaldı! “Halbuki Yüzsüzdü! Nasıl Oldu Bu!” Sevgilisi Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı; O Görüntü…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’un kuşkusuz en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Aybüke Çangal’ın yüzü resmen orada kaldı! Bunun üzerine birçok kişi ise “Halbuki yüzsüzdü! Nasıl oldu bu” yorumlarında bulundular. Sevgilisi bile o görüntüyü görünce hayatının şokunu yaşadı. İşte merak edilen tüm detaylar…