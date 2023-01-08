- 08 Oca 2023 - 20:05 G: 08 Oca 2023 - 20:10

Kısmetse Olur Aybüke’nin Yüzü Orada Kaldı! “Halbuki Yüzsüzdü! Nasıl Oldu Bu!” Sevgilisi Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı; O Görüntü…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’un kuşkusuz en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Aybüke Çangal’ın yüzü resmen orada kaldı! Bunun üzerine birçok kişi ise “Halbuki yüzsüzdü! Nasıl oldu bu” yorumlarında bulundular. Sevgilisi bile o görüntüyü görünce hayatının şokunu yaşadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Artık aşklar daha çok belirgindi, kaoslar daha ateşli, entrikalar ise daha büyüktü! Yarışmanın daha ilk bölümünden olay çıkaran Aybüke Çangal’ın bıraktığı o görüntüyü görenler ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Oca 2023 - 20:05 Ankara- Yaşam

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