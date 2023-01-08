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08 Oca 2023 - 20:06

Esra Erol’da Beyin Yakan Olay! 8 Kere Evlendi; Doymadı 3 Kocasıyla Aynı Evde Yaşamaya Başladı! Stüdyoda Bıçak Kemiğe Dayandı…

Esra Erol’da tüylerin diken diken olmasına neden olan, beyin yakan bir olay daha ekranlara geldi. Bugüne kadar tam tamına 8 kere evlenen ve 3 kocasıyla da aynı evde yaşayan kadın, sosyal medyayı salladı. Esra Erol’un nutkunun tutulmasına sebep olan bu durumlar sonrasında stüdyoda adeta bıçak kemiğe dayandı. İşte merak edilen tüm detaylar…