- 08 Oca 2023 - 20:06 G: 08 Oca 2023 - 20:15

Esra Erol’da Beyin Yakan Olay! 8 Kere Evlendi; Doymadı 3 Kocasıyla Aynı Evde Yaşamaya Başladı! Stüdyoda Bıçak Kemiğe Dayandı…

Esra Erol’da tüylerin diken diken olmasına neden olan, beyin yakan bir olay daha ekranlara geldi. Bugüne kadar tam tamına 8 kere evlenen ve 3 kocasıyla da aynı evde yaşayan kadın, sosyal medyayı salladı. Esra Erol’un nutkunun tutulmasına sebep olan bu durumlar sonrasında stüdyoda adeta bıçak kemiğe dayandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

 Programa katılan Onurcan, 19 yaşına kadar ailesiyle yaşamadığını, yurtlarda kaldığını ifade etmişti. Esra Erol’a çok ilginç iddialarla katılan Onurcan, babası Orhan’ın yeni evlendiği eşinin, 2 koca ile yaşadığını daha açıkladı. Esra Erol’un şok içerisinde bırakan bu sözlerden sonra anlamak adına Esra Erol bir kez daha sordu. Bunun üzerine Onurcan, yaşadıklarını tek tek anlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Oca 2023 - 20:06 Ankara- Yaşam

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