Cemre Baysel’in Estetiksiz Hallerini Görünce Nevriniz Dönecek! “Bacım Neydin Ne Olmuşsun!” Seda Sayan’da Bile Bu Kadarı Yok!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan güzeller güzeli oyuncu Cemre Baysel’in estetiksiz hallerini görünce nevriniz dönecek! “Bacım sen neydin ne olmuşsun” yorumlarını alan Cemre Baysel’in bu hallerine bir hayranı ise “Seda Sayan bile bu kadarını yaptırmadı” yorumunda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Senden Daha Güzel dizisinde başrol olarak bulunan Cemre Baysel, oyunculuk yeteneklerini konuşturmuştu. Hayranlarından büyük bir beğeni alan Cemre Baysel’in performansı, dikkatleri üzerine toplamıştı. Yakın zamanda yeniden ekranlara dönecek olan Cemre Baysel’in yıllar önceki halleri şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.