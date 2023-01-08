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08 Oca 2023 - 20:52

Cemre Baysel’in Estetiksiz Hallerini Görünce Nevriniz Dönecek! “Bacım Neydin Ne Olmuşsun!” Seda Sayan’da Bile Bu Kadarı Yok!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan güzeller güzeli oyuncu Cemre Baysel’in estetiksiz hallerini görünce nevriniz dönecek! “Bacım sen neydin ne olmuşsun” yorumlarını alan Cemre Baysel’in bu hallerine bir hayranı ise “Seda Sayan bile bu kadarını yaptırmadı” yorumunda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…