Başvuru Yapan Herkese Tam Tamına 250 Bin TL! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müjdeyi Duyurdu; İhtiyaç Sahiplerinin Cepleri Parayla Dolacak…

2022 yılında; milyonlarca ihtiyaç sahibini güldürecek destek ve ödemeler yapılmıştı. 2023 yılının ilk günlerinde ise yine desteklerde akış sağlanmıştı. Ocak ayına girilmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan, bir meslek grubuna daha müjdeyi duyurdu. Talep olması durumunda çiftçilere kişi başı 250 bin TL lira değerinde ödeme yapılacağı bizzat duyuruldu. Peki, neler oluyor?

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