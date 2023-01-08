- 08 Oca 2023 - 21:26 G: 08 Oca 2023 - 21:42

Başvuru Yapan Herkese Tam Tamına 250 Bin TL! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müjdeyi Duyurdu; İhtiyaç Sahiplerinin Cepleri Parayla Dolacak…

Başvuru yapan herkese tam tamına 250 bin lira ödeme yapılacağı resmen açıklandı. Müjde ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan duyurulunca; milyonlarca ihtiyaç sahibinin ceplerinin parayla dolup taşacağı bir kez daha görülmüş oldu. Peki, 250 Bin TL kimlere verilecek?

2022 yılında; milyonlarca ihtiyaç sahibini güldürecek destek ve ödemeler yapılmıştı. 2023 yılının ilk günlerinde ise yine desteklerde akış sağlanmıştı. Ocak ayına girilmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan, bir meslek grubuna daha müjdeyi duyurdu. Talep olması durumunda çiftçilere kişi başı 250 bin TL lira değerinde ödeme yapılacağı bizzat duyuruldu. Peki, neler oluyor?

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08 Oca 2023 - 21:26 Ankara- Yaşam

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Başvuru Yapan Herkese Tam Tamına 250 Bin TL! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müjdeyi Duyurdu; İhtiyaç Sahiplerinin Cepleri Parayla Dolacak… mask
Başvuru Yapan Herkese Tam Tamına 250 Bin TL! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müjdeyi Duyurdu; İhtiyaç Sahiplerinin Cepleri Parayla Dolacak…
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