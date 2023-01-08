- 08 Oca 2023 - 22:29 G: 08 Oca 2023 - 22:59

Hande Erçel’in Kardeşi Külotlu Çorabıyla Ateş Etti! Araba Pozlarında Minisini Konuşturdu; Görenler “Vay Maşallah Bin Kez” Dedi!

Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in biricik kardeşi Gamze Erçel’in külotlu çorabıyla öyle kareler paylaştı ki, bakanların kalbi eridi! Araba pozlarında minili elbisesiyle bir bakanı bir daha baktıran Gamze Erçel’e “Vay maşallah bin kez” yorumları yapıldı. İşte Hande Erçel’le güzellikte yarışan Gamze Erçel’in o kareleri…

Bir dönemler oyunculuk yapmış olan Gamze Erçel, “Benim Adım Gültepe”, “Karagül”, “Bir Anne Günahı”, “Bir Litre Gözyaşı” gibi dizilerde boy gösteren Gamze Erçel, minik Mavi’nin doğumuyla ekranlardan elini eteğini çekmişti. Şimdilerde sadece sosyal medya fenomeni olarak yer alan Gamze Erçel, siyahlar içerisindeki araba pozu yürekleri hop indirip hop kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Oca 2023 - 22:29 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cemre Baysel’in Estetiksiz Hallerini Görünce Nevriniz Dönecek! “Bacım Neydin Ne Olmuşsun!” Seda Sayan’da Bile Bu Kadarı Yok! mask
Cemre Baysel’in Estetiksiz Hallerini Görünce Nevriniz Dönecek! “Bacım Neydin Ne Olmuşsun!” Seda Sayan’da Bile Bu Kadarı Yok!
Esra Erol’da Beyin Yakan Olay! 8 Kere Evlendi; Doymadı 3 Kocasıyla Aynı Evde Yaşamaya Başladı! Stüdyoda Bıçak Kemiğe Dayandı… mask
Esra Erol’da Beyin Yakan Olay! 8 Kere Evlendi; Doymadı 3 Kocasıyla Aynı Evde Yaşamaya Başladı! Stüdyoda Bıçak Kemiğe Dayandı…
Kısmetse Olur Aybüke’nin Yüzü Orada Kaldı! “Halbuki Yüzsüzdü! Nasıl Oldu Bu!” Sevgilisi Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı; O Görüntü… mask
Kısmetse Olur Aybüke’nin Yüzü Orada Kaldı! “Halbuki Yüzsüzdü! Nasıl Oldu Bu!” Sevgilisi Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı; O Görüntü…
Üç Kız Kardeş Dizisinden Televizyon Tarihine Geçen Olay! Mideler Artık Ciddi Manada Dayanamıyor; Sinirleri Tepeye Çıkardı… “Bitse de Kurtulsak!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Televizyon Tarihine Geçen Olay! Mideler Artık Ciddi Manada Dayanamıyor; Sinirleri Tepeye Çıkardı… “Bitse de Kurtulsak!”
Yalı Çapkını Dizisinde Abidin ve Suna Sessiz Sedasız Evleniyor! Kazım Ağa Kalpten Gidecek; Tutar Dalı Kalmayacak! Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Abidin ve Suna Sessiz Sedasız Evleniyor! Kazım Ağa Kalpten Gidecek; Tutar Dalı Kalmayacak! Neler Oluyor?
Kısmetse Olur Yarışmacısı Evli Çıktı! Eşini, Çocuğunu Bırakıp; Sevgili Bulmaya Gelmiş! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… mask
Kısmetse Olur Yarışmacısı Evli Çıktı! Eşini, Çocuğunu Bırakıp; Sevgili Bulmaya Gelmiş! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki…
Masterchef Mehmet Şef’i Daha Önce Böyle Görmediniz! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Bilmiyor, “Yaşlanmışsın Şefim!” Estetik Yorumları Gırla… mask
Masterchef Mehmet Şef’i Daha Önce Böyle Görmediniz! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Bilmiyor, “Yaşlanmışsın Şefim!” Estetik Yorumları Gırla…
Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Yaptı Yapacağını! 85 Milyonun Önünde 60 Yaşındaki Eşine… “Hiç Olur Mu Böyle!” Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Yaptı Yapacağını! 85 Milyonun Önünde 60 Yaşındaki Eşine… “Hiç Olur Mu Böyle!” Neler Oluyor?
Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı 2015 Yılından Çıktı! Sinan’ın Yakasına Yapışan İsmin 17 Yaşındaki Kızla… “Yok Artık!” mask
Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı 2015 Yılından Çıktı! Sinan’ın Yakasına Yapışan İsmin 17 Yaşındaki Kızla… “Yok Artık!”
Kanal D’den Yargı Dizisi İçin Karar! Setler Durduruldu; Yayından Bir Kez Daha Kaldırıldı… Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu İşsiz! mask
Kanal D’den Yargı Dizisi İçin Karar! Setler Durduruldu; Yayından Bir Kez Daha Kaldırıldı… Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu İşsiz!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel’in Kardeşi Külotlu Çorabıyla Ateş Etti! Araba Pozlarında Minisini Konuşturdu; Görenler “Vay Maşallah Bin Kez” Dedi! mask
Hande Erçel’in Kardeşi Külotlu Çorabıyla Ateş Etti! Araba Pozlarında Minisini Konuşturdu; Görenler “Vay Maşallah Bin Kez” Dedi!
Başvuru Yapan Herkese Tam Tamına 250 Bin TL! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müjdeyi Duyurdu; İhtiyaç Sahiplerinin Cepleri Parayla Dolacak… mask
Başvuru Yapan Herkese Tam Tamına 250 Bin TL! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müjdeyi Duyurdu; İhtiyaç Sahiplerinin Cepleri Parayla Dolacak…
Cemre Baysel’in Estetiksiz Hallerini Görünce Nevriniz Dönecek! “Bacım Neydin Ne Olmuşsun!” Seda Sayan’da Bile Bu Kadarı Yok! mask
Cemre Baysel’in Estetiksiz Hallerini Görünce Nevriniz Dönecek! “Bacım Neydin Ne Olmuşsun!” Seda Sayan’da Bile Bu Kadarı Yok!
Esra Erol’da Beyin Yakan Olay! 8 Kere Evlendi; Doymadı 3 Kocasıyla Aynı Evde Yaşamaya Başladı! Stüdyoda Bıçak Kemiğe Dayandı… mask
Esra Erol’da Beyin Yakan Olay! 8 Kere Evlendi; Doymadı 3 Kocasıyla Aynı Evde Yaşamaya Başladı! Stüdyoda Bıçak Kemiğe Dayandı…
Kısmetse Olur Aybüke’nin Yüzü Orada Kaldı! “Halbuki Yüzsüzdü! Nasıl Oldu Bu!” Sevgilisi Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı; O Görüntü… mask
Kısmetse Olur Aybüke’nin Yüzü Orada Kaldı! “Halbuki Yüzsüzdü! Nasıl Oldu Bu!” Sevgilisi Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı; O Görüntü…
Yalı Çapkını Dizisinde Abidin ve Suna Sessiz Sedasız Evleniyor! Kazım Ağa Kalpten Gidecek; Tutar Dalı Kalmayacak! Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Abidin ve Suna Sessiz Sedasız Evleniyor! Kazım Ağa Kalpten Gidecek; Tutar Dalı Kalmayacak! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL