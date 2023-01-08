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08 Oca 2023 - 22:29

Hande Erçel’in Kardeşi Külotlu Çorabıyla Ateş Etti! Araba Pozlarında Minisini Konuşturdu; Görenler “Vay Maşallah Bin Kez” Dedi!

Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in biricik kardeşi Gamze Erçel’in külotlu çorabıyla öyle kareler paylaştı ki, bakanların kalbi eridi! Araba pozlarında minili elbisesiyle bir bakanı bir daha baktıran Gamze Erçel’e “Vay maşallah bin kez” yorumları yapıldı. İşte Hande Erçel’le güzellikte yarışan Gamze Erçel’in o kareleri…