Hande Erçel’in Kardeşi Külotlu Çorabıyla Ateş Etti! Araba Pozlarında Minisini Konuşturdu; Görenler “Vay Maşallah Bin Kez” Dedi!
Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in biricik kardeşi Gamze Erçel’in külotlu çorabıyla öyle kareler paylaştı ki, bakanların kalbi eridi! Araba pozlarında minili elbisesiyle bir bakanı bir daha baktıran Gamze Erçel’e “Vay maşallah bin kez” yorumları yapıldı. İşte Hande Erçel’le güzellikte yarışan Gamze Erçel’in o kareleri…
Bir dönemler oyunculuk yapmış olan Gamze Erçel, “Benim Adım Gültepe”, “Karagül”, “Bir Anne Günahı”, “Bir Litre Gözyaşı” gibi dizilerde boy gösteren Gamze Erçel, minik Mavi’nin doğumuyla ekranlardan elini eteğini çekmişti. Şimdilerde sadece sosyal medya fenomeni olarak yer alan Gamze Erçel, siyahlar içerisindeki araba pozu yürekleri hop indirip hop kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.